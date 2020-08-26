Пандемия не помеха: строители Северного Кавказа сдадут социальные объекты в срок

Такие красивые детсады строят в Ставрополе.

За 10 лет своей деятельности Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) сделало то, что казалось невозможным, - собрало строительные компании регионов - членов саморегулируемых организаций в самую большую в России Ассоциацию.

На Северном Кавказе практически все подрядные организации участвующих в государственных (муниципальных) контрактах и застройщики, осуществляющие жилищное строительство, объединились согласно «прописке» в восемь самостоятельных СРО в каждом субъекте: по две на Ставрополье и в Дагестане, по одной в Кабардино-Балкарии, Чечне, Северной Осетии и Ингушетии.

Благодаря поддержке НОСТРОЙ строители СКФО и в пандемию выполняли взятые на себя обязательства по сдаче общественно важных объектов: от медицинских учреждений и школ до автомобильных дорог и водопроводов.

Даже при всех рисках им нельзя прерывать работу, как нельзя поставить на паузу жизни людей, ради которых ведется строительство. С какими трудностями помогает справиться НОСТРОЙ и как идет работа, несмотря на все вызовы времени? Об этом наш разговор с Фидаром Кудзоевым, координатором Национального объединения строителей по Северо-Кавказскому федеральному округу и генеральным директором Ассоциации СРО «Республиканское объединение строителей Алании»:

- Конечно, трудности, связанные с пандемией, возникают и у строителей. Поэтому приходится принимать дополнительные меры безопасности, а это, естественно, и дополнительные затраты и потери. Кроме того, растут цены на строительные материалы, что не учитывалось во время составления проектно-сметной документации, происходят постоянные изменения в законодательстве в сфере строительства.

Фидар Кудзоев.

Мы давно ставили вопрос о выдаче нашим строительным компаниям займов из компенсационных фондов СРО, и в конце июня благодаря инициативе Национального объединения строителей и ее президента - Антона Николаевича Глушкова - внесли соответствующие изменения в законодательство, что позволило хоть как-то оказать помощь строительным организациям в период ограничительных мер.

Шесть СРО Северного Кавказа на проведенных Общих собраниях своих членов приняли решение о выдаче займов, при этом займ выдается только лишь на определенных условиях - на погашение задолженности по заработной плате рабочим или на приобретение материалов по уже заключенным до 1 апреля 2020 года государственным (муниципальным) контрактам, договорам на капитальный ремонт МКД, или для строительства домов в рамках закона о долевом строительстве.

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств у каждой СРО свой, но в целом по СКФО он составляет около 3 миллиардов рублей.

Так, поданы пока по одной заявке по выдаче займов в Республике Дагестан и РСО - Алания, их заявки находятся в стадии рассмотрения. Данный институт пока новый для СРО и требует детального рассмотрения, взвешенного решения. Тем не менее, однозначно можно сказать, что в СКФО работают настоящие патриоты и мастера своего дела, поэтому вопреки помехам отрасль при поддержке СРО растет и развивается.

- Сегодня благодаря совместной работе строительных организаций, СРО, НОСТРОЙ выполняются все федеральные программы, в том числе обязательства в рамках национальных проектов по строительству автомобильных дорог и благоустройству городских территорий. Мы уверены, что плановые показатели будут достигнуты, а программные объекты построены и введены в эксплуатацию в срок, - подчеркивает Фидар Георгиевич.

ВАЖНО!

Сегодня строители получают доступ к участию в государственных (муниципальных) торгах стоимостью до трех миллионов рублей и возможность самостоятельно выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства, только при наличии членства в саморегулируемой организации в области строительства.

Координатор НОСТРОЙ по Северному Кавказу объясняет, что это гарантии для государства, и СРО, в свою очередь, старается в рамках действующего законодательства осуществлять контроль за исполнением взятых членами СРО обязательств, а также за качество строящихся объектов.

КСТАТИ

Не сбавляет темпов и жилищное строительство на Северном Кавказе. По словам Фидара Кудзоева, выполняются практически все объемы, обозначенные правительством России для региона. Правда, есть некоторые сложности в связи с новым законом о долевом строительстве, в соответствии с которым проектное финансирование должно вестись с использованием счетов эскроу.

- Строители осознали, что эскроу-счета необходимы для гарантированного получения покупателем жилья, однако требования предъявляются серьезные - говорит Фидар Кудзоев. Впрочем, с помощью НОСТРОЙ многие строительные организации уже адаптировались к современным условиям.

Современное здание, возведенное дагестанской компанией - членом СРО.

Например, в РСО - Алания две организации открыли эскроу-счета, в Республике Дагестане строительная компания уже осуществляет строительство многоэтажного жилого дома с использованием эскроу-счета. А на Ставрополье компания, являющаяся членом саморегулируемой организации, и вовсе признана всероссийским лидером по числу заключенных счетов эскроу и первой на Юге страны сдала дом, построенный по правилам нового закона о долевом строительстве.