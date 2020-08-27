Учебный год в Ставрополе 2020-2021: как начнется и как будет проходить

Отвечаем на самые главные вопросы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учебный год в Ставрополе 2020-2021 никто не отменял, но риски из-за возможного ухудшения эпидемиологической обстановки сохраняются. В этой связи, хотя школы и готовы к очному формату работы и планируется начать учебный год традиционно с линейки, возможно возвращение к дистанционной форме обучения.

При этом работа школ и весь образовательный процесс планируется организовать в строгом соответствии с санитарными и эпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора, указанными в документе «Об организации работы общеобразовательных организаций». Как отчитался министр образования Ставропольского края Евгений Козюра, с 1 по 20 августа прошла приемка 1787 образовательных организаций региона, включая школы и учреждения дополнительного образования. «Все прошли проверку на обеспечение необходимых условий работы: это санитарные условия, антитеррористическая защищенность и требования, предъявленные Роспотребнадзором», - уточнил министр. В материале «Комсомолки» рассказываем главное о том,как будет проходить учебный год в Ставрополе 2020-2021.

1 сентября 2020 в Ставрополе и крае: как будут проходить линейки?

1 сентября 2020 в Ставрополе и крае решено провести торжественные линейки, но в особом формате с учетом санитарно-эпидемиологических требований. Как уточняет губернатор Владимир Владимиров, линейки организуют в два этапа «с 1 по 4 класс с родителями, с 5 по 11 класс без родителей». В документе Роспотребнадзора на этот счет сказано: «Проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей», а также прописано, что сохраняется «запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами)». Вместе с этим вводится временное ограничение - линейка не дольше 30 минут, и количественное - не больше 120 участников. Подробной информацией о проведении линейки в конкретной школе владеет директор и классный руководитель.

Как в Ставрополе и крае защитят детей от COVID-19?

Во всех школах Ставропольского края согласно требованиям Роспотребнадзора проведены генеральная уборка, созданы условия для соблюдения правил личной гигиены и усилен дезинфекционный режим. Дополнительно, вводится обязательная входная термометрия — для этого на бюджетные деньги края закупили 9546 термометров, которыми будут измерять температуру всем входящим в школу. Также кроме центрального входа школ будут использованы пожарные и эвакуационные выходы, чтобы ученики не толпились в одном проходе перед началом и после занятий. Подчеркивается, что родители не должны платить за обеззараживатель воздуха, кулер или антисептики — закупкой всего необходимого занимаются муниципальные и региональные органы власти. Если же поборы ведут, в министерстве образования СК просят сообщать информацию о том, где это происходит. «Мы будем разбираться с каждым подобным случаем», - подчеркивает министр Козюра.

Кто обязан носить маску в школе Ставрополя и края?

Роспотребнадзор прописывает обязательное «использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) персоналом пищеблоков». Учителя могут вести уроки, соблюдая лишь социальную дистанцию, и только во время перемены или перемещения в пределах школы должны использовать СИЗ. Но в Ставропольском крае принято решение об обязательном ношении защитной маски не только работниками столовой, но и педагогами школ. Обеспечением масок будет заниматься учебное заведение, которой все необходимое предоставят муниципальные или краевые органы власти. На школьников требование не распространяется — выбор о ношении детьми маски оставили за родителями.

Как будут проходить уроки в школах Ставрополя и края в учебном году 2020-2021?

По требованиям СанПиНа, количество детей в классе при организации фронтальных форм занятий определяется из расчета не менее 2,5 кв.м. на одного ученика, а при проведении групповых и индивидуальных — не менее 3,5 кв.м. Поэтому если школы до пандемии соблюдали указанное правило, проблем с рассаживанием учеников не возникнет. Но если класс переполнен, придется выкручиваться. В Роспотребнадзоре предлагают школам использовать по максимуму все возможные помещения — библиотеки, актовые и спортивные залы. Но министр образования Ставропольского края уверен, что проблем с учебным годом в Ставрополе 2020-2021 не возникнет: «Классы расформировывать не станут. Исходя из возможностей кабинетов, будут стараться расставить парты на расстояние, которое позволит соблюдать социальную дистанцию». А вот расписание придется серьезно скорректировать. Как следует из документа Роспотребнадзора, как и раньше «учебные занятия следует начинать не ранее 8.00», но «расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий». Кроме того, для минимизации контактов детей вводится обязательное закрепление за каждым классом отдельного кабинета, где будут проходить все уроки. В Ставропольском крае это не распространяется лишь на преподавание иностранных языков, а также физики и химии, для которых требуется специальный кабинет или лаборатория. Звучит просто, но очевидно, что обеспечить логистику составителям расписания будет непросто. Однако известно точно, что третьей и четвертой смен в школах края не будет. «Более 15% учеников занимаются во второй смене. Третьей смены у нас нет. Возможности 1-2 смен мы будем использовать по максимуму», - пообещал министр образования СК.

Как организуют питание в школе?

В соответствие требованиям Роспотребнадзора, расписание будет организованно с учетом специального графика посещения столовой — классам будет отводится определенное время на завтрак и обед. В этом случае также действует правило обязательной социальной дистанции. Министр образования СК подчеркивает, что все зависит от объема столовых, но, несмотря ни на что, все школы региона готовы организовать подачу горячего питания. «528 школ занимаются самостоятельным приготовлением в столовых, а 54 школы — имеют только буфет, здесь планируется аутсайдинг», - утверждает Евгений Козюра. Кстати, с 1 сентября в школах Ставропольского края вводится бесплатное горячее питание для всех учеников 1-4 классов. На эти цели региональное министерство просвещения выделило субсидию в размере 579 млн рублей. Для родителей младшеклассников не предусматривается никаких дополнительных расходов.

Будут ли в Ставрополе и крае проверять учителей на COVID?

Важно понимать, что педагоги школ находятся в группе риска. Дети зачастую переносят болезнь бессимптомно, заражая взрослых, для которых болезнь может обернуться серьезными осложнениями. Поэтому в некоторых российских школах решили проверить учителей не только на вирус, но и антитела. В Ставропольском крае всех работников учебных заведений в обязательном порядке обследуют только на коронавирус. Губернатор Владимир Владимиров заверил, что с 25 до 31 августа тест на COVID-19 в сдадут 70 тысяч учителей.

Дополнительное образование с 1 сентября 2020 в Ставрополе и крае: кружки откроются вместе со школами?

Форс-мажор с переходом на «дистанционку» для многих обернется отставанием по учебной программе. Большая нагрузка в этом случае ляжет на плечи педагогов дополнительного образования. Но очевидно, что, несмотря на желание родителей и детей как можно скорее вернуться в строй, есть нормативы образовательной нагрузки и связанные с COVID ограничения. Как же будет строиться дополнительное образование с 1 сентября 2020 в Ставрополе и крае? С учетом санитарно-эпидемиологического норматива СанПиН 2.4.2.2821-10 в Роспотребнадзоре полагают, что целесообразно «организовать проведение курсов внеурочной деятельности в периоды каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни». К тому же нельзя увеличивать нагрузку учителей-предметников. В министерстве образования Ставропольского края добавили, что если школы начнут 1 сентября работу в очном режиме, то все формы дополнительной образовательной деятельности также допустимо организовать в очном формате.

Дистанционное обучение с 1 сентября 2020 в Ставрополе и крае: вернемся на «удаленку»?

В социальных сетях и родительских чатах ставропольцы мечутся — закупать школьные принадлежности, или снова вернется дистанционное обучение с 1 сентября 2020 в Ставрополе и крае. Точно известно, что удаленного обучения в том формате, как это было весной, не будет. Но забывать полученные за то время навыки не стоит. Так, новые формы получения знаний будет использовать школа. Например, некоторые курсы могут проводить с выходом в сеть из дома в выходные дни. В документе Роспотребнадзора пишут: «При организации образовательного процесса следует рассмотреть возможность использования сетевой формы реализации образовательных программ в части освоения отдельных предметов (предметных областей) и курсов внеурочной деятельности и использования дистанционных образовательных технологий (прежде всего для проведения факультативных и элективных учебных предметов - при наличии условий)». Это не замена очного обучения — дополнение. Однако сохраняется и риск ухудшения эпидемиологической обстановки на Ставрополье, из-за чего на время детей могут снова перевести на дистанционное обучение. Школы к этому уже готовы, заявили в министерстве образования региона.