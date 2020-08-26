Всемирный фестиваль кино пройдет на Ставрополье

Кинопоказ пройдет 30 августа Фото: Роман ЗЛОБИН

На городской Ferrum-площади Железноводска 30 августа с 18.30 до 21.30 часов пройдет киносеанс под открытым небом в рамках известного Всемирного фестиваля уличного кино. Уже в третий раз город-курорт выбрали площадкой для престижного кинопоказа, в этом году — наряду с Москвой, Амстердамом и Лиссабоном. В конкурсный показ «16+» на Ставрополье вошли 10 короткометражных фильмов разных жанров и продолжительностью до 20 минут от молодых режиссеров страны.

- После сеанса жители смогут обсудить картины с культурными деятелями курорта и поделиться впечатлениями. Железноводск станет одним из 500 городов планеты, где в этом году пройдёт кинотурне. Фестиваль мы приурочим к Всероссийской акции «Ночь кино», - рассказывает мэр Железноводска Евгений Моисеев.

Уличный кинофестиваль проходит в России с 2014 года, в 2020-м — с августа по сентябрь на 700 площадках страны (улицы, стадионы и центральные площади городов). Здесь нет жюри и билетов — лучшее кино светом фонариков и телефоном выбирают зрители.

- При помощи организаторов в городах мы замерим уровень света на каждой площадке и к сентябрю определим по-настоящему народного победителя. В крупных городах фестивальные показы будут предваряться лекциями от известных российских кинематографистов, - рассказывают организаторы фестиваля.

В прошлом году фестиваль охватил свыше 700 тысяч зрителей на 1719 площадках. А в программе поучаствовали 85 короткометражных фильмов, и победитель зрительского голосования впервые получил денежный приз в размере 1 500 000 рублей. Подчеркивается, что в этом году кинопоказ пройдет с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора по COVID. И кроме показа запланированы более 500 мероприятий, не связанных с кино.