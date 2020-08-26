«Кричал, что убьет»: находившуюся в заложницах девочку чудом спас полицейский на Ставрополье

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

История произошла днем 9 августа 2020 года в станице Староизобильной Изобильненского городского округа Ставрополья. Там в одном из домов проживала семья с восьмимесячной дочерью.

Во время очередного супружеского конфликта 28-летний сожитель выгнал мать ребенка на улицу. В комнате вместе с ним оставалась малышка. Разъяренный мужчина стал угрожать, что зарежет себя и их дочь.

Встревоженная и напуганная ставропольчанка побежала в местный отдел полиции за помощью. На место происшествия прибыли правоохранители. Злоумышленник выдвинул им требование о передаче ему 70 тысяч рублей в обмен на освобождение девочки.

В случае отказа, он повторил угрозы об убийстве себя и малышки. К этому моменту на место прибыл начальник полиции отдела МВД России по Изобильненскому городскому округу Сергей Пернакий:

- Перед моим приходом этот мужчина разбил топором окно. Во время нашего разговора он никак не реагировал, вел себя неадекватно. Продолжал кричать, что убьет себя и ребенка. В тот момент, когда он повернулся спиной к окну, положив при этом нож на кухонный стол, я проник в дом через оконный проем и задержал его, - рассказывает правоохранитель.

Все это время в комнате со злоумышленником находилась восьмимесячная девочка.

- Она не плакала, лежала в кроватке. К счастью, не понимала, что в опасности, - вспоминает мать девочки.

Малышку передали медикам. Сейчас жизни и здоровью маленькой ставропольчанки ничего не угрожает. 28-летний злоумышленник задержан. Против него возбудили уголовное дело по статье «Захват заложника».

Сейчас он находится под стражей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Профессиональные действия полицейского Сергея Пернакий, пресекшего преступление и недопустившего трагических последствий, отметил руководитель следственного управления СК России по Ставропольскому краю Игорь Иванов.

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

- Благодаря Вашему профессионализму и мужеству благополучно разрешилась крайне опасная ситуация, где мог пострадать грудной ребенок. Собранные следователями характеризующие материалы на подозреваемого, а именно наличие у него судимости за незаконный оборот наркотиков, отбывание срока в местах лишения свободы, попытки суицида свидетельствуют о том, что от этого человека можно было ожидать чего угодно. В том числе исполнения угроз об убийстве. Поэтому сегодня мы говорим Вам спасибо за спасенную жизнь ребенка, за задержание опасного рецидивиста, за достойный пример для сотрудников всей правоохранительной системы. Очень хотелось бы, чтобы на Ваш поступок сегодня равнялись и начинающие полицейские, и молодые следователи СКР, - отметил руководитель следственного управления СК России по Ставропольскому краю, вручая Сергею Пернакий благодарственное письмо и памятные сувениры.

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