Архив-"КП" Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Бесплатное питание в школе в Ставрополе 2020: кому положено.

Уже на следующей неделе вопреки опасениям из-за COVID-пандемии начинается новый учебный год. Многих интересует вопрос: кому в Ставропольском крае положено бесплатное питание в школе? Отвечает на него глава министерства образования региона. Министр Евгений Козюра отмечает, что все ученики 1-4 классов ставропольских школ обеспечат бесплатным горячим питанием за счет местного бюджета.

- 15 августа мы заключили с министерством просвещения соглашение о выделении средств из бюджета Ставропольского края в виде субсидии. На питание учеников начальных классов до конца текущего года выделено 579 млн рублей, - заявил Козюра.

Подчеркивается, бесплатное питание в школе в Ставрополе 2020 и на всей территории края исключает необходимость каких-либо доплат со стороны родителей.