От кредитных каникул заемщик может отказаться

Многие заемщики сегодня уже не видят выгоды в кредитных каникулах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Определено, что банковские заемщики, ухудшение финансового положения которых из-за пандемии коронавируса позволило оформить полугодовые кредитные каникулы, имеют право отказаться от них. Важно известить о своем решении банк до наступления очередного платежа по кредиту. Санкций за это последовать не должно, и кредитная история не ухудшится, утверждается в официальном сообщении на сайте Банка России.

Понятно, что накал опасений, свойственный минувшим апрелю-маю, уже не такой сильный. Интерес к кредитным каникулам ослабевает, фиксируют банки в своей статистике. Появились и те, кто хочет вернуться к изначальным условиям и графикам погашения займов. Ведь в некоторых ситуациях доходы заемщиков если и сократились, то не так несущественно, как ожидалось, и текущий уровень доходов все же позволяет обслуживать долг.

У других заемщиков, которые действительно нуждались в кредитных каникулах, улучшилось финансовое положение. А некоторые поспешившие поставить кредит «на паузу» осознали, что кредитные каникулы - это не прощение долгов, а пролонгация срока кредитования со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Итак, если вы передумали «уходить на каникулы» и хотите отказаться от них почти сразу после оформления, то есть до наступления платежа, то нужно отозвать свое заявление. Закон предусматривает такое право клиента. В этом случае никаких штрафных санкций кредитор применять не должен.

Впрочем, аналогично и в том случае, если у человека не получается документально подтвердить снижение дохода (например, закрылось предприятие, по каким-либо причинам физически невозможно оформить подобного рода справку или допущена ошибка в расчетах уровня снижения дохода).Центробанк настаивает, что кредиторы должны идти навстречу добросовестным заемщикам.

Принципиальный момент здесь в том, что возможность отключить кредитные каникулы имеется исключительно у тех, кому они были предоставлены по так называемой государственной программе, то есть в соответствии с Федеральным законом № 106-ФЗ, предусматривающим поддержку граждан в период пандемии коронавирусной инфекции. В рамках него в период с 20 марта по 15 июля около 7,5 тысяч жителей Ставрополья обратились в банки за кредитными каникулами.

Более 60% обращений граждан уже было одобрено, 10% находятся на рассмотрении, свидетельствует статистика Банка России. По закону получить отсрочку на срок до шести месяцев можно, если сумма потребительского кредита не превышает 250 тыс рублей, кредитной карты - 100 тыс рублей, автокредита - 600 тыс рублей. По ипотеке лимит для регионов составляет 2 млн рублей.

Вместе с тем, как известно, банки предлагают альтернативные способы смягчения условий кредитного договора: здесь сумма кредита у заемщика может быть выше, а в некоторых случаях реструктуризация может быть для заемщиков даже выгоднее кредитных каникул.

И в данном случае отказаться от услуги и вернуться к первоначальному графику в большинстве случаев клиент может только до момента подписания документов, так как по сути их подписание означает начало действия кредитного договора на новых условиях.

За реструктуризацией кредитов по собственным программам банка в период с 20 марта по 15 июля обратились более 43 тысяч жителей Ставрополья. Примерно по 60% таких заявлений банки уже приняли положительное решение, еще около 2% находится на рассмотрении. Остальным заявителям было отказано в реструктуризации, так как они не предоставили надлежащие документы или уже имели просроченные задолженности.

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