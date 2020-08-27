«На трех лапах гоняет кошек!»: покалеченный щенок с Кавказа нашел счастье в Москве

Преображение из бездомыша в питомца с московской "пропиской" длилось всего пару месяцев

«Помогите, пожалуйста, спасти лапу собачке! Я бессильна, из другого города. Последние деньги готова отдать за лечение!», - плакала в телефон девушка. Волонтеры во Владикавказе вспоминают этот майский утренний звонок с большим трепетом. Говорят: «Как же прекрасно, что есть еще такие люди». Собственно, с этого и начинается история рыжего щенка Фокси, которой не повезло лишиться лапы, но посчастливилось обрести любящую семью.

Что случилось с беспризорницей, остается догадываться. Это был чумазый рыжий клубочек весом 5 кг с тяжело травмированной передней лапой. Ветеринары Северной Осетии обследовали собаку, сделали рентген, перевязку — изо всех сил старались ускорить процесс заживления:

Но позже выяснилось, не перелом или трещина беспокоили беднягу — шло вызванное бактерией воспаление костных тканей. И помимо этого ситуацию осложняли сразу несколько тяжелых заболеваний. А в Осетии не тот уровень ветеринарных клиник, чтобы помочь. Фокси отправили в Москву, где, как ни старались сохранить лапу, пришлось провести ампутацию. Имя в столице сменили на «Фанту». Столичные волонтеры Анастасия и Юлия влюбились в малышку с первого взгляда и всем рассказывали: «Она — маленький борец»:

- В бытовой жизни — самый комфортный щенок из всех, кого знаем. Хотим, чтобы игрушки покупали, костюмчики заказывали, самые лучшие корма покупали, занимались с кинологом и любили, очень любили.

От ампутации Фанта оправилась всего через пару недель. «На трех лапах гоняет кошек!», - восторгались общественницы.

Когда начали искать хозяина, кураторы переживали, что инвалидность отпугнет. Напрасно переживали! Сегодня Фанта живет в Москве у добрейшей хозяйки Веры. Растет в ласке и любви, словно маленький ребенок.