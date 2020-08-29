Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 29 августа

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 29 августа.

Ставрополь: заболело — 2149, выздоровело — 1751, 70 смертей;

Александровский район: Заболело — 108, выздоровело — 92, 3 смерти;

Апанасенковский район: Заболело — 150, выздоровело — 118, 1 смерть;

Благодарненский округ:заболело — 377, выздоровело — 235, 5 смертей;

Андроповский район: Заболело — 66, выздоровело — 56, 3 смерти;

Арзгирский район: Заболело — 253, выздоровело — 157, 1 смерть;

Будённовский район: заболело — 568, выздоровело — 205, 10 смертей;

Георгиевский округ: заболело — 544, выздоровело — 395, 14 смертей;

Грачёвский район: заболело — 153, выздоровело — 9, 0 смертей;

Ессентуки: заболело — 373, выздоровело — 317, 7 смертей;

Железноводск: заболело — 188, выздоровело — 47, 3 смерти;

Изобильненский округ: заболело — 326, выздоровело — 133, 5 смертей;

Красногвардейский район: заболело — 139, выздоровело — 3, 0 смертей;

Ипатовский округ: заболело — 280, выздоровело — 179, 4 смерти;

Кировский округ: заболело — 152, выздоровело — 121, 3 смерти;

Кисловодск: заболело — 556, выздоровело — 471, 5 смертей;

Кочубеевский район: заболело — 372, выздоровело — 344, 7 смертей;

Курский район: заболело — 218, выздоровело — 52, 3 смерти;

Левокумский район: заболело — 264, выздоровело — 164, 6 смертей;

Лермонтов: заболело — 6, выздоровело — 5, 0 смертей;

Минераловодский округ: заболело — 429, выздоровело — 297, 12 смертей;

Невинномысск: заболело — 364, выздоровело — 321, 6 смертей;

Нефтекумский округ: заболело — 508, выздоровело — 250, 14 смертей; Новоалександровский округ: заболело — 101, выздоровело — 58, 3 смерти;

Новоселицкий район: заболело — 151, выздоровело — 121, 4 смерти;

Советский округ: заболело — 240, выздоровело — 218, 0 смертей;

Петровский округ: заболело — 339, выздоровело — 215, 6 смертей;

Предгорный район: заболело — 344, выздоровело — 226, 4 смерти;

Пятигорск: заболело — 772, выздоровело — 580, 11 смертей.

Шпаковский район: заболело — 429, выздоровело — 191, 10 смертей.

Степновский район: заболело — 165, выздоровело — 89, 1 смерть;

Труновский район: заболело — 199, выздоровело — 117, 1 смерть;

Туркменский район: заболело — 196, выздоровело — 131, 2 смерти;

.Кстати, на Ставрополье во время пандемии по коронавирусу с марта по сегодняшний день трудоустроено около 14 тысяч человек. С них снят статус безработных, они приступили к полноценной трудовой деятельности. Об этом сообщили в министерстве труда и соцзащиты населения края.

Там же и добавили, что аграрные предприятия, а также ряд промышленных производств не прекращали работу. Это позволило направить туда рабочую силу из числа тех, кто хочет трудоустроиться.

По мере послаблений режима самоизоляции остальные работодатели также начали подавать новые вакансии.

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