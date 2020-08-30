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Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 30 августа

«КП» называет районы Ставропольского края, где выявили коронавирус
Ольга ОстровскаяОльга ОстровскаяОльгаОстровская
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«КП» публикует статистику по районам Ставропольского края, где обнаружен коронавирус

«КП» публикует статистику по районам Ставропольского края, где обнаружен коронавирус

Фото: Иван МАКЕЕВ

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: «КП - Северный Кавказ» называет муниципалитеты с количеством зараженных, выздоровевших и числом летальных исходов. Актуальная информация о распространении коронавирусной инфекции в регионе.

По данным на утро 30 августа коронавирусом на Ставрополье заразилось 11 730 человек, выздоровело 8 051 пациентов, а 230, к несчастью, не смогли справиться с болезнью.

Отметим, что за последние сутки число активных больных выросло на 9 человек. Всего в Ставропольском крае их 3 449. С последнего отчетного срока заболело 124 ставропольца, 113 выписаны и сняты с медицинского учета, а трое скончались.

Что же касается ситуации в районах Ставропольского края, к сожалению, на выходных краевой Роспотребнадзор не обновляет статистику по данному показателю. Поэтому публикуем последние актуальные сведения.

Итак, список районов Ставропольского края, где выявили коронавирус:

Ставрополь: заболело — 2149, выздоровело — 1751, 70 смертей;

Александровский район: заболело — 108, выздоровело — 92, 3 смерти;

Апанасенковский район: заболело — 150, выздоровело — 118, 1 смерть;

Благодарненский округ: заболело — 377, выздоровело — 235, 5 смертей;

Андроповский район: заболело — 66, выздоровело — 56, 3 смерти;

Арзгирский район: заболело — 253, выздоровело — 157, 1 смерть;

Будённовский район: заболело — 568, выздоровело — 205, 10 смертей;

Георгиевский округ: заболело — 544, выздоровело — 395, 14 смертей;

Грачёвский район: заболело — 153, выздоровело — 9, 0 смертей;

Ессентуки: заболело — 373, выздоровело — 317, 7 смертей;

Железноводск: заболело — 188, выздоровело — 47, 3 смерти;

Изобильненский округ: заболело — 326, выздоровело — 133, 5 смертей;

Красногвардейский район: заболело — 139, выздоровело — 3, 0 смертей;

Ипатовский округ: заболело — 280, выздоровело — 179, 4 смерти;

Кировский округ: заболело — 152, выздоровело — 121, 3 смерти;

Кисловодск: заболело — 556, выздоровело — 471, 5 смертей;

Кочубеевский район: заболело — 372, выздоровело — 344, 7 смертей;

Курский район: заболело — 218, выздоровело — 52, 3 смерти;

Левокумский район: заболело — 264, выздоровело — 164, 6 смертей;

Лермонтов: заболело — 6, выздоровело — 5, 0 смертей;

Минераловодский округ: заболело — 429, выздоровело — 297, 12 смертей;

Невинномысск: заболело — 364, выздоровело — 321, 6 смертей;

Нефтекумский округ: заболело — 508, выздоровело — 250, 14 смертей;

Новоалександровский округ: заболело — 101, выздоровело — 58, 3 смерти;

Новоселицкий район: заболело — 151, выздоровело — 121, 4 смерти;

Советский округ: заболело — 240, выздоровело — 218, 0 смертей;

Петровский округ: заболело — 339, выздоровело — 215, 6 смертей;

Предгорный район: заболело — 344, выздоровело — 226, 4 смерти;

Пятигорск: заболело — 772, выздоровело — 580, 11 смертей.

Шпаковский район: заболело — 429, выздоровело — 191, 10 смертей.

Степновский район: заболело — 165, выздоровело — 89, 1 смерть;

Труновский район: заболело — 199, выздоровело — 117, 1 смерть;

Туркменский район: заболело — 196, выздоровело — 131, 2 смерти;

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