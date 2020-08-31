Двоих москвичей вызволили из рабства в Дагестане

Мужчины спаслись с помощью волонтеров. Фото: "Альтернатива"

- Двое мужчин отправились в Москву. Судьбы у них, с одной стороны, очень разные, но с другой стороны объединяются они одним преступлением, которое совершили против них — они оба были в рабстве, - рассказывают «КП-Северный Кавказ» волонтеры движения против рабства «Альтернатива».

Москвича Дениса 1989 года рождения спасли из Дагестана. «Ему повезло», - говорят общественники. Мужчина долгое время пахал за бесплатно на кошаре в Калмыкии, а потом попал в рабство в Дагестане, работал в адских условиях в одном из городов. А повезло Денису, потому что сам смог себе помочь, позвонив людям, которые помогли ему вернуться в домой.

- Второй мужчина, которого по определенным причинам мы пока не можем представить, но в свое время расскажем его историю, оказался более удачливым, он пробыл в рабстве всего две недели. Ему удалось бежать, к нам обратились местные жители, которые попросили помочь ему. Сейчас он также отправляется домой в Москву, - отмечают волонтеры.