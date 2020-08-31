Погода в Ставрополе 1 сентября 2020: синоптики обещают летнюю жару

В первый день осени будет жарко Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Погода в Ставрополе 1 сентября 2020: синоптики обещают жаркий день как летом. В Ставропольском Гидрометцентре рассказали, что во вторник в Ставропольском крае ожидается до +36 градусов без осадков. Вместе с этим прогнозируют сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

В городе Ставрополь погода 1 сентября будет следующей: +31...+33, без осадков, ветер юго-восточный 15-17 метров в секунду.

- 1-3 сентября чрезвычайная пожароопасность сохранится местами в северной и западной частях края. Местами по краю сохранится высокая пожароопасность, - отмечают синоптики.

В ночное время ближайшие два дня температура не опустится на Ставрополье ниже +14. Дождь пока не передают, но 2 сентября солнечная погода сменится облачной с прояснениями.