Дагестанец нашел под своим домом древнюю обитель

Фото: Официальная страница администрации Дахадаевского района

В 151 км от Махачкалы в селе Уркарах самый обычный ремонт дома закончился для хозяина приглашением археологов. Не успел местный житель Абдулгамид Мирзаев начать капитальные работы у себя во дворе, как пришлось срочно их прервать и звать на помощь специалистов. Что увидел мужчина, «КП-Северный Кавказ» рассказали в администрации Дахадаевского района Дагестана:

Фото: Официальная страница администрации Дахадаевского района

- Во дворе своего дома, на глубине 5-6 метров, им были обнаружены две комнаты, на полках в которых стояли кувшины, а посередине комнаты лежали скелеты.

В муниципалитете заявили, что уже завтра бригада археологов выезжает в село для исследования невероятной находки. «Мы надеемся на то, что их изучение прольет свет на события прошлого, так как находка всерьез озадачила и хозяев дома, и их соседей», - отметили в администрации.