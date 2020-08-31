В Минздраве Дагестана опровергли извлечение змеи из женщины

В министерстве здравоохранения республики Дагестан также объяснили, что не в ведомстве такой случай не зафиксирован Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нашумевшая история о жительнице Левашинского раиона, которая заснула под деревом и ей в рот якобы заползла змея не нашла подтверждения. Об этом сообщили сегодня, 31 августа в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

- Пациентка с рептилией в животе за медицинской помощью к врачам не обращалась. По крайней мере видео, распространяемое в социальных сетях снято не в Дагестане, - прокомментировали в ведомстве.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в сети бурно обсуждают видео, где из жительницы дагестанского села Леваши извлекают змею. Очевидцы сообщали, что длина змеи была не меньше метра.

В министерстве здравоохранения республики Дагестан также объяснили, что в ведомстве такой случай не зафиксирован.

- Обычно, когда бывают экстренные случаи, резонансные случаи спасения пациенток, мы оповещаем, рассказываем о таких случаях. А историю со змеей – не можем прокомментировать, так как такую информацию не получали, - рассказал "Комсомолке" дежурный специалист.

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