Что изменится с 1 сентября 2020 в Ставропольском крае для учащихся, туристов, малоимущих и бизнесменов

Нововведения с 1 сентября 2020 года затронут не только школьников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый месяц - новые законы. «КП на Северном Кавказе» объясняет, что изменится с 1 июля 2020 года в Ставропольском крае.

Учебный год в школах Ставропольского крае 2020-2021

С 1 сентября школы Ставропольского края возвращаются к очному формату работы (информацию о переходе на дистанционное обучение с 20 сентября глава региона назвал фейком). Но эпидемиологическая ситуация по коронавирусу внесла корректировки в образовательный процесс: на линейки пустят не всех родителей; массовых праздничных мероприятий не предвидится; вводится обязательная проверка температуры на входе в школу и масочный режим для учителей (для детей - по желанию); усиливаются меры гигиены и дезинфекции; пожарные и эвакуационные входы откроют, чтобы рассредоточить детей - на уроках им также нужно будет соблюдать социальную дистанцию (при необходимости задействуют библиотеки, актовые и спортивные залы); третью смену не введут, но расписание изменят. Подробнее обо всех нововведениях для школ читайте по ссылке.

Бесплатное питание для школьников в Ставропольском крае с 1 сентября 2020

Социальное дистанцирование распространяется и на школьные столовые, поэтому образовательные учреждения составят специальные графики посещения. Но главное изменение - с 1 сентября в школах Ставропольского края вводится бесплатное горячее питание для учащихся с первого по четвертый класс. Родителям доплачивать ничего не нужно - регион на эти цели выделил субсидию в размере почти 580 млн рублей.

Доплата за классное руководство в Ставропольском крае с 1 сентября 2020

В начале года президент России в Послании к Федеральному Собранию поставил задачу поддержать классных руководителей. Было принято решение дополнительно выплачивать им по 5000 рублей (сумма удваивается, если педагог ведет два и более классов, количество детей не влияет). Важно - на выплаты за классное руководство из региональных и муниципальных бюджетов новая выплата не влияет! Любые уточняющие вопросы учителя могут задать по телефону 8 (800) 200-91-85.

Учебный год в вузах Ставропольского края 2020-2021

Роспотребнадзор еще в конце июля выпустил рекомендации по профилактике COVID-19 в вузах. https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9CR_vyzy.pdf : носить и регулярно менять маски, а также измерять температуру, должны и студенты, и преподаватели (лекцию читать можно без маски); тех педагогов, кто старше 65 лет или имеет хронические заболевания, к занятиям просят не допускать, а иностранных студентов - только через 14 дней со дня въезда в РФ и после тестирования на коронавирус; вечерние и заочные занятия рекомендуется максимально перевести с дистанционный формат, а массовые мероприятия с участием разных групп студентов отменить.

Списание долгов для малоимущих 2020 в Ставропольском крае

С 1 сентября вступает в силу подписанный в конце июля президентом РФ закон «О внесении изменений в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Теперь оформить банкротство могут физические лица, чья задолженность составляет от 50 до 500 тысяч рублей (прежде ее размер должен был превысить полмиллиона), и в отношении которых окончено исполнительное производство в связи с отсутствием доходов или имущества для обращения взыскания. Заявление подается бесплатно в МФЦ своего города (ранее вопрос решался только через арбитражный суд).

Принудительное закрытие ИП 2020 в Ставропольском крае

Налоговая инспекция с 1 сентября получает право принудительно исключить индивидуального предпринимателя из ЕГРИП при соблюдении двух моментов:

- прошло 15 месяцев со дня окончания патента или за этот же период времени в налоговую не было предоставлено никакой отчетности;

- у ИП накопились долги по налогам и сборам.

Попавший под «санкции» гражданин сможет зарегистрироваться как ИП только через три года.

Возобновление международного авиасообщения с 1 сентября 2020

1 августа были запущены полеты в три страны - Великобританию, Турцию и Танзанию (с 15 числа - и в Швейцарию) из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. С 20 августа к ним добавились Казань, Калининград и Новосибирск. Информацию о том, что подготовлен новый список стран для открытия c начала сентября, в который вошли Венгрия, Египет, Иордания, Китай, Кипр, Мальта и Франция, в правительстве РФ опровергли.

Что касается международных рейсов из Ставропольского края, то в расписании аэропорта Ставрополя с 12 сентября появляется Ереван, а в расписании аэропорта Минвод: с 3 сентября - Бейрут; с 5 сентября - Монастир; с 8 сентября Анталья, Актау; с 12 сентября - Ереван; с 15 сентября - Стамбул; с 16 сентября - Тель-Авив; с 18 сентября - Ираклион; с 25 сентября - Салоники.