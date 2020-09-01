Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 1 сентября

Представляем актуальную информацию о распространении коронавирусной инфекции в регионе
Фото: Мария АНАНОВА
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: «КП - Северный Кавказ» перечисляет муниципалитеты с количеством инфицированных COVID-19 жителей, выздоровевших и скончавшихся с подтвержденным диагнозом.
Представляем актуальную информацию о распространении коронавирусной инфекции в регионе.
Ставрополь: Заболело — 2220 Выздоровело — 1808 Летальные случаи — 77
Александровский район: Заболело — 109 Выздоровело — 93 Летальные случаи — 3
Андроповский район: Заболело — 69 Выздоровело — 56 Летальные случаи — 3
Апанасенковский район: Заболело — 150 Выздоровело — 120 Летальные случаи — 1
Арзгирский район:
Заболело — 275 Выздоровело — 168 Летальные случаи — 1
Благодарненский округ: Заболело — 387 Выздоровело — 237 Летальные случаи — 5
Будённовский район: Заболело — 625 Выздоровело — 215 Летальные случаи — 10
Георгиевский округ: Заболело — 576 Выздоровело — 398 Летальные случаи — 14
Грачёвский район: Заболело — 159 Выздоровело — 99 Летальные случаи — 0
Ессентуки: Заболело — 390 Выздоровело — 321 Летальные случаи — 7
Железноводск: Заболело — 194 Выздоровело — 47 Летальные случаи — 3
Изобильненский округ: Заболело — 351 Выздоровело — 154 Летальные случаи — 5
Ипатовский округ: Заболело — 313 Выздоровело — 180 Летальные случаи — 4
Кировский округ: Заболело — 155 Выздоровело — 123 Летальные случаи — 4
Кисловодск: Заболело — 566 Выздоровело — 494 Летальные случаи — 5
Кочубеевский район: Заболело — 380 Выздоровело — 345 Летальные случаи — 7
Красногвардейский район: Заболело — 144 Выздоровело — 37 Летальные случаи — 0
Курский район: Заболело — 226 Выздоровело — 52 Летальные случаи — 3
Левокумский район: Заболело — 270 Выздоровело — 195 Летальные случаи — 7
Лермонтов: Заболело — 6 Выздоровело — 5 Летальные случаи — 0
Минераловодский округ: Заболело — 438 Выздоровело — 299 Летальные случаи — 14
Невинномысск: Заболело — 385 Выздоровело — 329 Летальные случаи — 6
Нефтекумский округ: Заболело — 522 Выздоровело — 269 Летальные случаи — 15
Новоалександровский округ: Заболело — 106 Выздоровело — 58 Летальные случаи — 3
Новоселицкий район: Заболело — 159 Выздоровело — 121 Летальные случаи — 4
Петровский округ: Заболело — 376 Выздоровело — 233 Летальные случаи — 6
Предгорный район: Заболело — 350 Выздоровело — 238 Летальные случаи — 4
Пятигорск: Заболело — 785 Выздоровело — 608 Летальные случаи — 11
Советский округ: Заболело — 253 Выздоровело — 221 Летальные случаи — 0
Степновский район: Заболело — 167 Выздоровело — 89 Летальные случаи — 1
Труновский район: Заболело — 208 Выздоровело — 123 Летальные случаи — 2
Туркменский район: Заболело — 208 Выздоровело — 136 Летальные случаи — 2
Шпаковский район: Заболело — 463 Выздоровело — 198 Летальные случаи — 10
Школы с начала учебного года будут взаимодействовать с родителями в онлайн-режиме. Родительские собрания также будут проходить виртуально. Об этом сообщили в министерстве образования Ставрополья.
Также ставропольские сотрудники образовательных учреждений прошли тестирование на коронавирус. Почти 33 тысячи человек получили отрицательные анализы. К счастью, случаев заражения не выявлено.
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