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Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 2 сентября

«КП» называет районы Ставропольского края, где выявили коронавирус
Ася АсрянАся АсрянАсяАсрян
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На Ставрополье продолжает расти число умерших от коронавируса

На Ставрополье продолжает расти число умерших от коронавируса

Фото: Иван МАКЕЕВ

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: «КП - Северный Кавказ» перечисляет муниципалитеты с количеством инфицированных COVID-19 жителей, выздоровевших и скончавшихся с подтвержденным диагнозом.

Представляем актуальную информацию о распространении коронавирусной инфекции в регионе.

Ставрополь: Заболело — 2220 Выздоровело — 1808 Летальные случаи — 77

Александровский район: Заболело — 109 Выздоровело — 93 Летальные случаи — 3

Андроповский район: Заболело — 69 Выздоровело — 56 Летальные случаи — 3

Арзгирский район: заболело — 275 Выздоровело — 168 Летальные случаи — 1

Апанасенковский район: Заболело — 150 Выздоровело — 120 Летальные случаи — 1

Будённовский район: Заболело — 625 Выздоровело — 215 Летальные случаи — 10

Благодарненский округ: Заболело — 387 Выздоровело — 237 Летальные случаи — 5

Георгиевский округ: Заболело — 576 Выздоровело — 398 Летальные случаи — 14

Грачёвский район: Заболело — 159 Выздоровело — 99 Летальные случаи — 0

Ессентуки: Заболело — 390 Выздоровело — 321 Летальные случаи — 7

Железноводск: Заболело — 194 Выздоровело — 47 Летальные случаи — 3

Ипатовский округ: Заболело — 313 Выздоровело — 180 Летальные случаи — 4

Изобильненский округ: Заболело — 351 Выздоровело — 154 Летальные случаи — 5

Кировский округ: Заболело — 155 Выздоровело — 123 Летальные случаи — 4

Кисловодск: Заболело — 566 Выздоровело — 494 Летальные случаи — 5

Кочубеевский район: Заболело — 380 Выздоровело — 345 Летальные случаи — 7

Курский район: Заболело — 226 Выздоровело — 52 Летальные случаи — 3

Красногвардейский район: Заболело — 144 Выздоровело — 37 Летальные случаи — 0

Левокумский район: Заболело — 270 Выздоровело — 195 Летальные случаи — 7

Лермонтов: Заболело — 6 Выздоровело — 5 Летальные случаи — 0

Минераловодский округ: Заболело — 438 Выздоровело — 299 Летальные случаи — 14

Невинномысск: Заболело — 385 Выздоровело — 329 Летальные случаи — 6

Нефтекумский округ: Заболело — 522 Выздоровело — 269 Летальные случаи — 15

Новоалександровский округ: Заболело — 106 Выздоровело — 58 Летальные случаи — 3

Новоселицкий район: Заболело — 159 Выздоровело — 121 Летальные случаи — 4

Петровский округ: Заболело — 376 Выздоровело — 233 Летальные случаи — 6

Предгорный район: Заболело — 350 Выздоровело — 238 Летальные случаи — 4

Пятигорск: Заболело — 785 Выздоровело — 608 Летальные случаи — 11

Советский округ: Заболело — 253 Выздоровело — 221 Летальные случаи — 0

Степновский район: Заболело — 167 Выздоровело — 89 Летальные случаи — 1

Труновский район: Заболело — 208 Выздоровело — 123 Летальные случаи — 2

Туркменский район: Заболело — 208 Выздоровело — 136 Летальные случаи — 2

Шпаковский район: Заболело — 463 Выздоровело — 198 Летальные случаи — 10

На Ставрополье продолжает расти число зараженных коронавирусом. Так, за сутки диагноз подтвердился еще у 127 человек. Всего в регионе число зараженных достигло 12237. Ещё 100 человек за прошедшие сутки сняты с медицинского наблюдения в связи с выздоровлением.

Общее число пациентов, преодолевших COVID-19, уже 8262.

Оказывать медицинскую помощь заболевшим помогает созданный в крае резерв препаратов и коек, современное оборудование и квалифицированные медицинские кадры.

Кстати, на Ставрополье сотрудники образовательных учреждений прошли тестирование на коронавирус. Почти 33 тысячи человек получили отрицательные анализы. К счастью, случаев заражения не выявлено.

Напомним, губернатор Ставрополья прокомментировал информацию о введении дистанционного обучения с 20 сентября.

На Ставрополье в последнее время активно обсуждается дата «20 сентября». Люди ссылаются на «авторитетное мнение», якобы с 20 сентября образование снова переводят на дистанционку.

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