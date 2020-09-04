Поиски 3-летней девочки на Ставрополье завершены

Фото: МВД по СК

На Ставрополье завершены поиски пропавшей 4 дня назад 3-летней девочки в селе Северное, Александровский район. В полиции сообщали, что 1 сентября в первой половине дня ребенок ушел из дома № 65 на улице Садовая. Позже следователи уточнили, что девочка сделала это без спроса, не предупредив взрослых.

Все это время без перерыва велись поиски совместно с волонтерами, включая общественников отряда «Лиза Алерт». Старания увенчались успехом — ранним утром 4 сентября Ангелину наши. И чудо — живая.

Девочку увезли в больницу

- Три минуты назад получил подтверждение от полиции. Да, ее нашли, с ней все в порядке. Она в больнице, - рассказал «КП» координатор «Лиза Алерт» на Ставрополье Дмитрий Батин.

Напомним, что ранее в Александровском межрайонном следственном отделе по этому факту заводили дело по статье 105 УК РФ. К счастью, история завершилась благополучно.