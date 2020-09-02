Стали известны подробности исчезновения 3-летней девочки на Ставрополье

Поиски шли даже глубокой ночью, но безрезультатно

На Ставрополье с 10 часов утра вчерашнего дня не прекращаются поиски бесследно пропавшей малолетней девочки — 3-летняя Ангелина Рабчун ушла из дома в селе Северное и не вернулась. «КП-Северный Кавказ» выяснила подробности исчезновения ребенка:

Девочка ушла из дома, не предупредив взрослых. Фото: МВД по СК

- Пока не найдено ни одного следа, никаких зацепок — сандалика, например. Вышло как: родители со старшими ушли на школьную линейку, а ее не взяли. За ней присматривала бабушка — ребенок ушел. И все. Дело не в «неблагополучности» семьи, не уследили. Местность плохая — водоемы, колодцы. Осматриваем все. И зона поиска расширяется — уже вплоть до Андроповского района, - рассказывает волонтер, участвующая в поисках.

Всю ночь общественники прочесывали село и его окраины в надежде найти девочку. Фото: «Лиза Алерт»

Напомним, что поздним вечером 1 сентября, следователи Александровского межрайонного отдела завели уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Поиски продолжаются.

Всех, кто располагает любой информацией о возможном местонахождении маленькой Ангелины, просят обращаться в полицию по номерам: 8(86557) 2-67-78 или 02 (с мобильного 102).