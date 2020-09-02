«Это не наша собственность!»: жена футболиста Мамаева одобрила детскую «пластику» лица

Алана Мамаева до и после «пластики» Фото: СОЦСЕТИ

Жена российского футболиста Павла Мамаева Алана поделилась с подписчиками, что захотела стать правозащитником в области пластической реконструктивной хирургии ради помощи несчастным женщинам 4 года назад. И активно занимается благим делом с тех пор, когда сумела по договоренности с немецким доктором вернуть израненное битой бутылкой лицо девушке Ирине Малышевой.

- После этого появилась идея о глобальном проекте, где хирурги будут бесплатно оперировать «жертв пластической хирургии» или людей с приобретенными дефектами, - делится Мамаева.

Светская львица активно размещает в Instagram и YouTube ролики с несчастными после неудачных косметических процедур и операций женщинами. И, привлекая опытных врачей, помогает им избавиться от проблемы.

Недавно Алана подняла на своей страничке спорную тему — делать ли операцию без медицинского назначения просто для того, чтобы «стать красивее». Мамаева, не секрет, внесла немало изменений в свою внешность, обратившись к пластическому хирургу. И сегодня в ней практически не сохранилось черт осетинки.

- Я считаю, что человек не должен спрашивать разрешения на то, чтобы что-то сделать со своим телом, - уверена она. - Да, сложно советовать делать «рино» девочке в 18 лет. Но этот нос может изменить ее жизнь. Да что там говорить про нос 18-летней! Мы своим детям волосы не разрешаем отрезать! Хотя это не наша собственность! Сейчас на операции по бьютификации привозят даже подростков.