Ставропольцы чаще всего используют маткапитал для улучшения жилищных условий

Маткапитал - ощутимая поддержка для семей с детьми. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все больше финансовых вопросов можно решать дистанционно, что заметно упрощает некоторые процедуры, связанные с деньгами. В частности, вложить материнский капитал в ипотеку теперь намного проще - не требуется визит в Пенсионный фонд. Банк и ПФР самостоятельно обмениваются необходимыми документами.

Отметим, что улучшение жилищных условий на Ставрополье остается самым востребованным вариантом использования средств маткапитала. С начала 2020 года уже почти 5,6 тыс. семей решили воспользоваться этим правом. Около 3 тысяч из них частично или полностью погасили семейным капиталом ранее оформленные ипотечные кредиты.

Еще 2,4 тыс. семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств. Всего по данному направлению семьям в крае перечислили более 2,4 млрд руб. Суть новшества в том, что для того, чтобы «вшить» маткапитал в ипотеку (на покупку или строительство жилья), можно, минуя Пенсионный фонд, сразу идти в банк. И уже там есть возможность одновременно оформить кредит и написать заявление на распоряжение материнским капиталом.

Напомним, его можно направлять на погашение долга и процентов по имеющемуся жилищному кредиту либо на уплату первоначального взноса. После одобрения займа банк сам направляет необходимые документы в ПФР. А тот, в свою очередь, перечисляет деньги на счет продавца или застройщика жилья. Соответственно, здесь практически исключены мошеннические схемы.

Впрочем, без участия граждан теперь осуществляется и выдача самих сертификатов на материнский капитал. После появления ребенка материнский капитал теперь оформляется автоматически: сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, поступают в ПФР из органов ЗАГС. Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в Личный кабинет мамы на сайте ПФР или на Портале госуслуг.

ВАЖНО!

- Использовать материнский капитал для ипотеки можно сразу. Ждать, пока ребенку исполнится три года, вопреки распространенному убеждению не надо.

- Средства материнского капитала нельзя брать в расчет при оформлении имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц. Его можно получить только по той части расходов, которые были произведены за счет собственных или кредитных средств.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

* Сейчас размер маткапитала составляет 466 617 руб. (если второй ребенок родился до 31 декабря 2019 года).

* Если второй малыш родился в 2020 году, семья получает больше - 616 617 руб.

* Если в семье в 2020 году родился первый малыш, маткапитал тоже положен, его размер - 466 617 руб.

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