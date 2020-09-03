«Следователи занялись родителями»: пошел третий день поисков 3-летней девочки на Ставрополье

Поиски не прекращаются даже глубокой ночью

В Александровском районе Ставропольского края продолжаются поиски пропавшей утром 1 сентября 3-летней девочки. В селе Северное Ангелина Рабчун осталась дома с бабушкой, пока родители водили старших детей на школьную линейку.

Как накануне выяснила «КП-Северный Кавказ», Ангелина обиделась, что ее не взяли, поэтому без спроса ушла. Куда? Неизвестно до сих пор. Последний раз, со слов местных, видели у школы. Объявления о бесследном исчезновении ребенка развесили во всех соседних селах.

- Работу не прекращаем. Местных добровольцев пока мало. Наша команда ушла в 4 утра, сейчас — в 8 часов, начинаем снова «запускаться», - рассказал «КП» координатор волонтерского отряда «Лиза Алерт» на Ставрополье Дмитрий Батин. - Просмотрели все объекты, что вызывали вопросы — колодцы, «заброшки». Расширяем территорию поиска — дошли до лесополосы в 2 км от поселка. Пока никаких зацепок.

Со слов волонтеров, «следователи занялись родителями». В следственном комитете Ставропольского края «КП» ответили, что их тщательно допрашивают, но говорить о каких-либо подозрениях на их счет рано.

- По всем «учетам» семья ранее не состояла. В поле зрения правоохранителей родители не попадали, - говорят в пресс-службе СКР по СК.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Не взяли на линейку»: как пропала 3-летняя девочка на Ставрополье

«КП» узнала новые подробности исчезновения ребенка (подробнее)