В новом учебном году молодёжь Ставрополья ожидает комплекс мероприятий по финграмотности

Мероприятия по финграмотности не только полезные, но и очень интересные.

На Ставрополье продолжается реализация программы по повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования. В рамках программы с началом очередного учебного года вновь будет активизирована работа со школьниками и студенческим сообществом.

Традиционно Региональный центр финансовой грамотности планирует организацию и проведение тематических мероприятий разного формата. Практически все они интерактивные - с максимально возможным вовлечением аудитории.

В частности, Ставрополье стало участником Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», приуроченной к отмечаемому в сентябре профессиональному празднику финансистов. Соответственно, в ставропольских школах в этом месяце проходят специальные уроки, познавательные игры и мастер-классы, посвященные изучению основ разумного финансового поведения и личной финансовой безопасности в современных условиях.

Кроме того, насыщенная программа активностей для подрастающих поколений запланирована в рамках предстоящей акции - просветительского мероприятия - фестиваль «День Рубля». Она пройдет в крае впервые и также намечена на сентябрь. Решено, что будет работать несколько увлекательных онлайн-площадок - такой формат значительно упрощает участие и дает возможность молодежи хорошо провести время, но при этом проверить свои знания и прокачать навыки финграмотности.

- Отрадно говорить о том, что ставропольская молодежь в большинстве своем уже имеет представление о современном мире финансов. Сказываются годы реализации краевой программы по повышению уровня финансовой грамотности населения - при поддержке и участии министерства образования Ставропольского края удалось эффективно внедрить в школьную программу соответствующие компоненты, - отмечает координатор проекта «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Ставропольском крае» Надежда Герасименко. - В этом году образовательные учреждения продолжат работать с обновленными учебно-методическими комплектами по финграмотности. Здесь задействованы опытные учителя, которые в свое время прошли обучение и дополнили программы основных предметов блоками по финансам, а также ведут факультативные и элективные курсы, кружки и секции. УМК позволяют школьникам получить и закрепить широкий спектр знаний практически по всем вопросам финансовых отношений, с которыми человек сталкивается в течение своей жизни, начиная от тривиальных понятий - что такое деньги и как они появились - до сложных вопросов, связанных с управлением личными финансами. Причем используемый сейчас комплект УМК позволяет изучать финансы на всех уровнях обучения, от начальной школы до выпускающих классов.

Более того, напомним, до 5 октября продолжается прием заявок от желающих принять участие в краевом конкурсе творческих работ «Финансовая сказка». Приглашаются юные ставропольцы в возрасте от 5 до 18 лет - на суд жюри необходимо представить прозаические и стихотворные произведения, написанные детьми в жанре сказки на финансовую тематику. Годом ранее аналогичный конкурс оказался довольно популярным на Ставрополье.

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