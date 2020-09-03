«Жила как Маугли»: пропавшая на Ставрополье 3-летняя девочка растет без отца

Нам удалось поговорить с бабушкой ребенка Фото: Элона ОГАДЖАНОВА

«Комсомолка» отправилась в ставропольское село Северное, где третий день не удается отыскать ни одного следа пропавшей 1 сентября 3-летней Ангелины Рабчун.

Нам удалось узнать самую последнюю информацию от поисковиков и местных. Волонтер «Лиза Алерт» рассказал, что сейчас добровольцы прочесывают лесной массив, а сотрудники следственного комитета продолжают работать на территории населенного пункта. Зацепок, к сожалению, нет.

Встретили и бабушку Ангелины. Женщина рассказала «КП»:

- Спасибо всем, что принимаете участие в поисках моей внучки. Моим односельчанам, приезжим, что нашли время и, не жалея сил, занимаются. Надеюсь, все закончится благополучно.

В разговоре с соседями мы выяснили, что девочка растет без отца — он живет в Геленджике, и воспитывается только бабушкой и мамой. И, со слов односельчан, это не первый раз, когда девочка сбегает из дома.

- Жила как Маугли — соседи подкармливали, - говорят местные жители. - Уже сбегала из дома и не раз — под воротами пролазила.

Тем временем в село съезжаются добровольцы со всего региона.

- Мы семьей приехали из Ессентуков. Сами — родители, не можем остаться равнодушными, приехали помочь с поисками, - поделился с «КП» Руслан Мазурин.

ЧИТАТЕЛЬ, ПОМОГИ!

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут желающих присоединиться к поискам пропавшей трехлетней малышки. Звоните на горячую линию отряда 8-800-700-54-52.