Где пряталась пропавшая 1 сентября 3-летняя девочка

Через 4 дня поисков ребенка нашли живым и невредимым

Сегодня утром поиски пропавшей 1 сентября девочки объявили завершенными. Координатор ставропольского отряда «Лиза Алерт» рассказал, что в 8 часов утра получил подтверждение от полиции, что ребенка нашли. Но подробностей не сообщил.

К настоящему моменту «Комсомолка» выяснила, что все эти дни девочка пряталась всего в 500 метрах от села. В то время как ее искали даже в соседних населенных пунктах и лесополосах уже другого района.

- На горе, не доезжая до пруда, пастух нашел в лесу. Пошли коров провожать и там нашли, - рассказывает жительница села.

- Это точно она, по фотографии видел, она, - добавляет односельчанин. - И то место, где ее нашли, мы проверяли.

С ребенком, рассказывают, все в порядке. Девочка жива и невредима. Но все равно увезли в больницу, чтобы показать врачам. Ведь 3-летняя девочка 4 дня провела на улице.