«Все поединки завершились досрочно»: сыновья Рамзана Кадырова вышли на боксерский ринг

Рамзан Кадыров остался доволен выступлением своих сыновей Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Трое сыновей главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова провели боксерские поединки на бойцовском чемпионате «Время Легенд – 5» в Грозном. Ахмад, Эли и Адам Кадыровы одержали уверенные победы над своими соперниками и удостоились всяческих похвал от отца.

— Дорогие друзья! Настоящим украшением проходящего в столичном спорт-холле «Колизей» боксерского турнира стали показательные бои, в которых выступили юные воспитанники клуба «Ахмат». Основной кард бойцовского шоу «Время Легенд – 5» открыли пять поединков с участием представителей подрастающего поколения, — пишет глава Чеченской Республики в соцсетях.

Особенно Рамзан Ахматович отметил «внуков первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова», своих сыновей Ахмада, Эли и Адама. Мальчишки занимаются спорта с раннего детства под руководством лучших учителей и бойцов Чечни. Все трое ожидаемо вышли из ринга победителями. Кроме того к фантастической тройке присоединился куда более опытный племянник главы республики Абубакар Кадыров.

— Победы в свой актив на боксерском ринге записали внуки нашего первого президента — Ахмад, Эли и Адам. Мальчики в уверенном стиле сломили сопротивление своих сверстников Беслана Маремкулова, Надара Кумыкова и Эмира Алажева соответственно. Поединки завершились досрочно. Триумфатором соревнований стал Абубакар Кадыров, который взял верх над Маратом Шардановым, — написал счастливый отец в соцсетях.

Отметим, что главным боем вечера на чемпионате стала схватка Абдул-Керима Эдилова. по прозвищу Чеченский Лев. Знаменитый чеченский боец без шансов своего гораздо менее именитого соотечественника Дениса Бахтова. Бой продолжался меньше минуты и завершился досрочным триумфом Эдилова. К слову, именно Абдул-Керим тренирует сыновей Рамзана Кадырова.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что дочь Рамзана Кадырова Айшат станет первым заместителем министра культуры Чечни. На эту должность девушку предложил сам министр. Отца пришлось убеждать, что чеченская красавица достойно высокого поста, однако после разговора с министром Кадыров принял «взвешенное решение» и подписал указ.

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