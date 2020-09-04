«Подумай о близких!»: случайные прохожие отговорили мужчину от самоубийства

Владислав и Раян нашли нужные слова

Минувшей ночью на Ставрополье в городе Кисловодск случайные прохожие спасли мужчину от необдуманного поступка. По неизвестным причинам местный житель появился в окне на высоте 4 этажа.

Ведущим «переговорщиком» стал 24-летний Владислав Бугунов. «КП-Северный Кавказ» юноша рассказал, что под окнами лежит бетон, и «операция по спасению» началась спонтанно.

- Ко мне приехал из другого города друг, и мы решили посидеть на лавочке у нашего дома, молодость вспомнить. Около 12 часов ночи мужчина закричал: «Меня все достало!». Я понимал, он сделает это. Куда звонить? Что делать? Чтобы не терять времени, начал вести диалог.

Спаситель Владислав Бугунов Фото: СОЦСЕТИ

Все длилось около 5 минут. Последнюю минуту его товарищ Раян снял на видео:

- Подумай не о себе, подумай о других! – успокаивает незнакомца Бугунов. - Кто твои близкие — подумай о них! Не надо! Ты что! Это последнее дело.

Соседи, со слов ребят, не принимали практически никакого участия. Но в итоге история закончилась благополучно. На удивление всех собравшихся мужчина почти сразу вернулся в квартиру. «Сила слова», - повторяют теперь жильцы многоэтажки. И за свое спасение он поблагодарил парней внизу. «Спасибо вам», - сказал мужчина с высоты. «И тебе спасибо!», - крикнули в ответ.

- В конце я попросил соседей вызвать кого-нибудь. Не да бог что. Я думаю, если не делать добро, в мире будет все плачевно. Я в первую очередь думал не о нем, а о его семье, - подытожил Владислав.