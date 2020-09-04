Невинномысский «Кванториум» - лаборатория будущей научной элиты России

Владимир Владимиров и Александр Чередник на открытии "Кванториума" в Невинномысске.

Для 800 мальчишек и девчонок, чьи интересы познания тайн мироздания выходят за рамки общеобразовательных школьных программ, построено новое двухэтажное здание площадью более 1100 кв. м, в аудиториях которого будет осуществляться углубленная подготовка учащихся 5 - 11-х классов по шести направлениям (квантумам) подготовки: IT-квантум, Промробоквантум, Космоквантум, Наноквантум, Биоквантум, Хаи тек.

Начало занятий и официальное открытие технопарка впереди, но уже сейчас лаборатории тестируют воспитанники Центра детского научного и инженерно-технического творчества города химиков.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН «КВАНТОРИУМ»?

Вопрос риторический. Его создатели надеются, что детский технопарк в ближайшей перспективе станет еще одной лабораторией подготовки на территории Ставропольского края будущей научно-технической элиты России. Лабораторией, где формируется изобретательское и продуктовое (нацеленное на конкретный результат - продукт) мышление нынешней детворы. Той площадкой, где развивается их умение работать в команде, осваивается технология постановки задач и проектное управление, готовятся будущие студенты лучших вузов и «куются» кадры для высокотехнологичных областей экономики нашей Родины!

Проект был осуществлен в рамках инициированного Президентом РФ национального проекта «Образование» при активном участии правительства Ставрополья, администрации города химиков и Фонда Андрея Мельниченко.

Уровень значимости проекта подчеркнул и высокий статус гостей, принявших участие в рабочем визите в полностью готовый к открытию технопарк, - губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, главы Невинномысска Михаила Миненкова и исполнительного директора Благотворительного фонда Андрея Мельниченко Александра Чередника.

НАУЧНАЯ ШКОЛА ПЛЮС ОПЫТ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ

Невинномысский «Кванториум», объединенный на одной площадке с созданным в 2017 году Центром детского научного и инженерно-технического творчества, по мнению исполнительного директора Фонда Андрея Мельниченко Александра Чередника позволит серьезно усилить научную и образовательную составляющие проекта в целом.

Здесь есть все для научных исследований.

- Мы хотим, чтобы это был единый организм: «Кванториум» и тот Центр, который мы три года назад запустили и который уже дает великолепные результаты. В Центр отбирали детей по знаниям, стремлению и способностям осваивать учебную программу и с ними занимались. В технопарк вход свободный - любой желающий ребенок может сюда попасть. И мы очень надеемся, что здесь каждый, в зависимости от интересов, сможет приобщиться к самым передовым достижениям науки и техники, - добавил Александр Чередник.

Если Центр своей основной задачей ставит расширение и углубление теоретических знаний школьников по выбранным ими направлениям и формирование навыков проектной деятельности, то «Кванториум» станет той самой инструментальной базой, где теоретические изыскания школьников смогут воплотиться в конкретные практические модели. И, конечно, площадкой для популяризации науки.

ЭКСКУРСИЯ ПО «ТЕРРИТОРИИ БУДУЩЕГО»

Обзорная экскурсия по этажам и лабораториям Невинномысского «Кванториума» оставила от увиденного глубокие впечатления и у губернатора Ставрополья, и у нас, журналистов, сопровождавших этот рабочий вояж главы региона. И знаете, как бы это высокопарно ни прозвучало, но лично для меня этот час времени, проведенный в детском технопарке «Кванториум», был экскурсом в территорию будущего!

Ученики IT-квантума будут осваивать и оттачивать навыки построения и администрирования компьютерных сетей разного уровня. Промробоквантум научит разрабатывать специализированные алгоритмы управления и встраиваемого программного обеспечения, проектировать и конструировать узлы и механизмы роботов. Космоквантум не только раскроет ребятам романтику межпланетных путешествий, но и погрузит в этапы создания космического аппарата.

В Наноквантуме студиозусы познакомятся со свойствами современных наноматериалов, изучат методы их производства, научатся исследовать и модифицировать поверхность материалов, применяя высокоточное оборудование.

Биоквантум расскажет любопытным об актуальных методах изучения биологических объектов, научит чувствовать себя и в условиях биологических лаборатории , и в полевых условиях как рыба в воде.

Хаи тек - это квинтэссенция инженерии, изобретательства: здесь и лазерные технологии, и программируемые станки, и электронные платы, и основы технопредпринимательства.

А еще в «Кванториуме» есть оснащенные современной техникой проектная зона и шахматная гостиная, где в комфортной обстановке ребята смогут обсудить насущные задачи, обменяться мнениями, и немного отдохнуть за решением шахматной партии.

«РУКАМИ ТРОГАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!»

Такой лозунг можно было бы с полным правом повесить на любой стене каждой из лабораторий «Кванториума». Робот-манипулятор, новые станки с компьютерным управлением, 3D-принтеры, станок для резки лазером, сверхточные оптические приборы, оснащение для создания, «запуска» и контроля спутников, изучения био- и нанотехнологий - лишь «пунктирный» перечень того, чем могут похвастаться учебные аудитории и лаборатории технопарка.

Но что по-настоящему впечатляет, так это то, что все это высокотехнологичное оборудование самым активным образом и, главное, по прямому назначению используется мальчишками и девчонками, нимало не смущающимися сложности этих приборов.

- Увлечь ребенка очень легко, - сказал, отвечая на вопросы журналистов, глава края Владимир Владимиров, особенно, к сожалению, чем-то плохим. Наша задача, задача государства - увлечь детей полезным, интересным для него делом, в котором он еще и смог проявить свой талант. Поэтому, чем больше в нашем крае будет «кванториумов», тем больше будет талантливых ставропольских детей.

Должен сказать, те школьники, что отвечали на мой вопрос: «Чем привлекает лично тебя «Кванториум»? - перечисляя основные причины своего присутствия, говорили: «Здесь очень интересно и познавательно!». И это действительно так и есть.

Дети довольны - здесь так интересно!

Нужно было видеть, с каким интересом и увлеченностью 12 - 15-летние подростки изучали под микроскопом клетки растений. С каким вниманием и сосредоточенностью собирали робота-разведчика. С какой увлеченностью рассказывали о действующей модели (кстати, собранной тоже их руками) космического спутника.

Так что задачу - увлечь ребенка полезным и, что немаловажно, полезным для него лично и для общества в целом, делом, «Кванториум» решает. А это прямой путь к возрождению престижа инженерных и научных профессий, подготовка кадрового резерва для глобального технологического лидерства России.

ВАЖНО!

Технопарк будет доступен для всех

К слову сказать, заниматься в «Кванториуме» смогут все, без исключения, желающие (в том числе и детвора сел Кочубеевского и Андроповского районов), независимо от места их проживания. И еще один немаловажный момент - занятия для школьников не предусматривают какой бы то ни было оплаты.

- Специализации подобраны таким образом, чтобы удовлетворить потребности динамично развивающейся экономики Ставрополья в будущих специалистах. А так как наша работа непосредственно связана с работой Центра детского научного и инженерно-технического творчества, созданного Фондом Андрея Мельниченко, направления «Кванториума» были выбраны с учетом того, что уже есть в Центре. Поэтому дети смогут обучаться и здесь, и там, - рассказала директор технопарка «Кванториум» Татьяна Чилхачоян.