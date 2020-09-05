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Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 5 сентября

«КП» называет районы Ставропольского края, где выявили коронавирус
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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За последние сутки на Ставрополье коронавирусом заболело 129 человек

За последние сутки на Ставрополье коронавирусом заболело 129 человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: «КП - Северный Кавказ» перечисляет муниципалитеты с количеством инфицированных COVID-19 жителей, выздоровевших и скончавшихся с подтвержденным диагнозом.

Ставрополь: заболело — 2273, выздоровело — 1864, 78 смертей;

Александровский район: заболело — 109, выздоровело — 93, 3 смерти;

Андроповский район: заболело — 70, выздоровело — 61, 3 смерти;

Апанасенковский район: заболело — 153, выздоровело — 135, 1 смерть;

Арзгирский район: заболело — 289, выздоровело — 174, 1 смерть;

Благодарненский округ: заболело — 398, выздоровело — 249, 5 смертей;

Будённовский район: заболело — 687, выздоровело — 238, 13 смертей;

Георгиевский округ: заболело — 596, выздоровело — 417, 14 смертей;

Железноводск: заболело — 199, выздоровело — 59, 3 смерти;

Ипатовский округ: заболело — 326, выздоровело — 181, 4 смерти;

Грачёвский район: заболело — 164, выздоровело — 101, 0 смертей;

Ессентуки: заболело — 395, выздоровело — 325, 8 смертей;

Кировский округ: заболело — 165, выздоровело — 126, 4 смерти;

Кисловодск: заболело — 572, выздоровело — 504, 5 смертей;

Кочубеевский район: заболело — 384, выздоровело — 331, 7 смертей;

Красногвардейский район: заболело — 155, выздоровело — 42, 0 смерти;

Курский район: заболело — 235, выздоровело — 59, 3 смерти;

Левокумский район: заболело — 284, выздоровело — 195, 7 смертей;

Лермонтов: заболело — 6, выздоровело — 5, 0 смерти;

Минераловодский округ: заболело — 442, выздоровело — 312, 14 смертей;

Невинномысск: заболело — 399, выздоровело — 349, 6 смертей;

Предгорный район: заболело — 358, выздоровело — 241, 4 смерти;

Нефтекумский округ: заболело — 542, выздоровело — 297, 16 смертей;

Петровский округ: заболело — 397, выздоровело — 251, 6 смертей;

Новоалександровский округ: заболело — 106, выздоровело — 58, 3 смерти;

Новоселицкий район: заболело — 160, выздоровело — 121, 4 смерти;

Пятигорск: заболело — 796, выздоровело — 630, 11 смертей;

Советский округ: заболело — 262, выздоровело — 222, 0 смертей;

Степновский район: заболело — 168, выздоровело — 89, 1 смерть;

Туркменский район: заболело — 213, выздоровело — 140, 2 смерти;

Труновский район: заболело — 230, выздоровело — 123, 2 смерти;

Шпаковский район: заболело — 475, выздоровело — 199, 11 смертей;

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за последний день диагноз подтвердился у 129 жителей региона. Всего за все время в крае заболели 12628 человек. Победить болезнь смогли 8654.

А за последние сутки – 131. Умерших на Ставрополье от коронавируса на сегодняшний день -250 человек.

А за последние сутки скончались еще три пациента. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Кстати, на сегодняшний день в медицинских организациях свободны на 67% инфекционные койки, развернутые для оказания медпомощи при коронавирусе. На 53% свободны реанимационные койки, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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