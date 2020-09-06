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Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 6 сентября

«КП» называет районы Ставропольского края, где выявили коронавирус
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Ставропольский край получит еще 12 миллионов на бесплатные лекарства для льготников. Средства могут быть направлены на обеспечение льготников: бесплатными лекарствами, лечебным питанием, медицинскими изделиями

Ставропольский край получит еще 12 миллионов на бесплатные лекарства для льготников. Средства могут быть направлены на обеспечение льготников: бесплатными лекарствами, лечебным питанием, медицинскими изделиями

Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: «КП - Северный Кавказ» перечисляет муниципалитеты с количеством инфицированных COVID-19 жителей, выздоровевших и скончавшихся с подтвержденным диагнозом.

Ставрополь: заболело — 2273, выздоровело — 1864, 78 смертей;

Александровский район: заболело — 109, выздоровело — 93, 3 смерти;

Андроповский район: заболело — 70, выздоровело — 61, 3 смерти;

Апанасенковский район: заболело — 153, выздоровело — 135, 1 смерть;

Георгиевский округ: заболело — 596, выздоровело — 417, 14 смертей;

Арзгирский район: заболело — 289, выздоровело — 174, 1 смерть;

Благодарненский округ: заболело — 398, выздоровело — 249, 5 смертей; Будённовский район: заболело — 687, выздоровело — 238, 13 смертей;

Железноводск: заболело — 199, выздоровело — 59, 3 смерти;

Грачёвский район: заболело — 164, выздоровело — 101, 0 смертей;

Ессентуки: заболело — 395, выздоровело — 325, 8 смертей;

Кировский округ: заболело — 165, выздоровело — 126, 4 смерти;

Кисловодск: заболело — 572, выздоровело — 504, 5 смертей;

Ипатовский округ: заболело — 326, выздоровело — 181, 4 смерти;

Кочубеевский район: заболело — 384, выздоровело — 331, 7 смертей;

Красногвардейский район: заболело — 155, выздоровело — 42, 0 смерти;

Курский район: заболело — 235, выздоровело — 59, 3 смерти;

Левокумский район: заболело — 284, выздоровело — 195, 7 смертей;

Лермонтов: заболело — 6, выздоровело — 5, 0 смерти;

Невинномысск: заболело — 399, выздоровело — 349, 6 смертей;

Предгорный район: заболело — 358, выздоровело — 241, 4 смерти;

Нефтекумский округ: заболело — 542, выздоровело — 297, 16 смертей;

Минераловодский округ: заболело — 442, выздоровело — 312, 14 смертей;

Петровский округ: заболело — 397, выздоровело — 251, 6 смертей;

Новоалександровский округ: заболело — 106, выздоровело — 58, 3 смерти;

Пятигорск: заболело — 796, выздоровело — 630, 11 смертей;

Советский округ: заболело — 262, выздоровело — 222, 0 смертей;

Новоселицкий район: заболело — 160, выздоровело — 121, 4 смерти;

Степновский район: заболело — 168, выздоровело — 89, 1 смерть;

Труновский район: заболело — 230, выздоровело — 123, 2 смерти;

Туркменский район: заболело — 213, выздоровело — 140, 2 смерти;

Шпаковский район: заболело — 475, выздоровело — 199, 11 смертей;

Ставропольский край получит еще 12 миллионов на бесплатные лекарства для льготников. Средства могут быть направлены на обеспечение льготников: бесплатными лекарствами, лечебным питанием, медицинскими изделиями.

Средства регионам выделили из нераспределённого резерва субвенций федерального бюджета.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Распространено более 988 миллионов рублей.

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