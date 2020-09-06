Чеченского бойца избили пощечинами: «наследник Хабиба» был унижен и задушен на турнире UFC

Зелим Имадаев проиграл свой бой, унизительно избитый пощечинами и задушенный. Фото: UFC

Зелима Имадаева называли одним из самых талантливых и перспективных бойцов UFC в полусреднем весе. Чеченцу пророчили большое будущее не псевдоэксперты, но настоящие мастера. О его талантах восторженно высказывался менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз. А его самого сравнивали с легендарным дагестанцем за серьезную беспроигрышную серию — спортсмен пришел в промоушен имея на своем счету восемь побед без поражений. Однако в ночь на шестое сентября его карьера практически закончилась — боец проиграл третий поединок из трех, был унизительно избит пощечинами и задушен.

Профессиональная карьера чеченского бойца началась в 2016 году, но за три года выступлений Зелим снискал себе небывалую славу. Лишь один из восьми поединков затянулся до второго раунда — спортсмен легко отправлял оппонентов «спать», срывая овации. Амбиции бойца были безмерны. После заключения контракта он уверял: его имя очень скоро будет в топе лучших, а чемпионские пояса станут его собственностью.

Зелим сходу начал дерзить и вести себя перед боями совершенно распущено. Ударить, оскорбить соперника, налететь во время взвешивания и битвы взглядов — Имадаев явно решил снискать себе славу Конора Макгрегора. Показать, что ему позволено все. Однако первые же результаты в клетке сделали его поведение не больше, чем пустой бравадой.

Первым оппонентом Имадаева стал малоизвестный американец Макс Гриффин. Чеченский боец явно перенервничал перед боем и допускал множество ошибок. При том, что его техника была явно доминирующей, Зелим дико психовал из-за ошибок. Итог печален — 15 минут боя закончились победой американца решением судей. Имадаев ушел ни с чем.

Этот результат серьезно подкосил бойца. Однако в ноябре 2019 года Зелим решил вернуться. Соперник шел на серии из двух поражений и чеченский боец был уверен в своей победе. Но что-то пошло не так: на десятой минуте боя Имадаев пропустил смертельный удар и ушел в нокаут. Ударная техника, которой спортсмен так гордился, подвела его.

Почти год на год чеченский спортсмен исчез. Оправившись, он стал готовится к решающему бою. Проиграть третий, почти наверняка значит вылететь из UFC. 27-летний бразилец Мишел Перейра был не самым слабы оппонентом, но тоже имел серию из двух поражений.

На взвешивании Имадаев вел себя, как лев. Чуть не разорвал соперника на дуэли взглядов и, проведя пальцем по горлу, пообещал бразильцу нелегкую судьбу. Ещё и ткнул его ладонью в лицо напоследок.

Перейра этого не забыл. А Имадаеву уже явно не хватало веры в себя и свои возможности. Бразилец в четыре раза превзошел чеченского бойца в ударке: 88 попаданий против 23. И не простил дерзкую выходку. Измотав сопреника к концу третьего раунда, он избил его пощечинами, жестом показав — не надо было распускать руки на битве взглядов.

Под конец третьего раунда Перейра прикончил явно измотанного и избитого Имадаева удушающим приемом. Сил на сопротивление у чеченского бойца не осталось. Так же как и сомнений по поводу его дальнейшей карьеры. «Новый Хабиб» на проверку оказался слишком болтливым, слишком нервным и не слишком трудолюбивым — несмотря на огромный талант боец с треском проиграл три важнейших боя в карьере и уже вряд ли когда-либо появится на больших экранах. А от его амбиций остались только десять пощечин, которыми его издевательски наградил Перейра.

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