Иллюстративное фото Фото: Михаил ФРОЛОВ

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус, список на 7 сентября от «КП - Северный Кавказ». Количество заболевших, выздоровевших и число летальных исходов по муниципалитетам края, а также общая статистика по распространению COVID-19 в регионе.

По данным на утро 7 сентября в Ставропольском крае с начала пандемии зафиксировано 12 754 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. При этом 8 682 пациента уже выздоровели и сняты с медицинского наблюдения. К сожалению, 250 человек скончались.

За последние сутки прирост больных существенно превысил число выздоровлений: 126 против 28 выписанных пациентов. Новых смертей, к счастью, не зафиксировано.

Таким образом 68% заболевших ставропольцев выздоровели от коронавируса. 3 822 жителя края болеют COVID-19 на данный момент.

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус:

Ставрополь: заболело — 2273, выздоровело — 1864, 78 смертей;

Александровский район: заболело — 109, выздоровело — 93, 3 смерти;

Андроповский район: заболело — 70, выздоровело — 61, 3 смерти;

Апанасенковский район: заболело — 153, выздоровело — 135, 1 смерть;

Георгиевский округ: заболело — 596, выздоровело — 417, 14 смертей;

Арзгирский район: заболело — 289, выздоровело — 174, 1 смерть;

Благодарненский округ: заболело — 398, выздоровело — 249, 5 смертей;

Будённовский район: заболело — 687, выздоровело — 238, 13 смертей;

Железноводск: заболело — 199, выздоровело — 59, 3 смерти;

Грачёвский район: заболело — 164, выздоровело — 101, 0 смертей;

Ессентуки: заболело — 395, выздоровело — 325, 8 смертей;

Кировский округ: заболело — 165, выздоровело — 126, 4 смерти;

Кисловодск: заболело — 572, выздоровело — 504, 5 смертей;

Ипатовский округ: заболело — 326, выздоровело — 181, 4 смерти;

Кочубеевский район: заболело — 384, выздоровело — 331, 7 смертей;

Красногвардейский район: заболело — 155, выздоровело — 42, 0 смерти;

Курский район: заболело — 235, выздоровело — 59, 3 смерти;

Левокумский район: заболело — 284, выздоровело — 195, 7 смертей;

Лермонтов: заболело — 6, выздоровело — 5, 0 смерти;

Невинномысск: заболело — 399, выздоровело — 349, 6 смертей;

Предгорный район: заболело — 358, выздоровело — 241, 4 смерти;

Нефтекумский округ: заболело — 542, выздоровело — 297, 16 смертей;

Минераловодский округ: заболело — 442, выздоровело — 312, 14 смертей;

Петровский округ: заболело — 397, выздоровело — 251, 6 смертей;

Новоалександровский округ: заболело — 106, выздоровело — 58, 3 смерти;

Пятигорск: заболело — 796, выздоровело — 630, 11 смертей;

Советский округ: заболело — 262, выздоровело — 222, 0 смертей;

Новоселицкий район: заболело — 160, выздоровело — 121, 4 смерти;

Степновский район: заболело — 168, выздоровело — 89, 1 смерть;

Труновский район: заболело — 230, выздоровело — 123, 2 смерти;

Туркменский район: заболело — 213, выздоровело — 140, 2 смерти;

Шпаковский район: заболело — 475, выздоровело — 199, 11 смертей.

Отметим, что Роспотребнадзор не обновляет информацию на выходных, поэтому «КП - Северный Кавказ публикует последние актуальные сведения на пятницу, 4 сентября. Как только статистика обновится, данные будут размещены в статье.

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