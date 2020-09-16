"Мозг" в шее: ставропольцам помогут исключить причины недосыпа и переедания

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Ключ к проблемам со здоровьем может прятаться в шее – речь идет о щитовидной железе, болезни которой способны вызвать депрессию, усталость, нарушения со сном и переедание.

«Щитовидку» можно назвать еще одним мозгом нашего тела – эта железа в форме бабочки отвечает за обмен веществ и энергии в каждой клетке и находится под гортанью перед трахеей.

К ее здоровью редко относятся всерьез, а ведь именно она может быть причиной плохого самочувствия и постоянной «разбитости».

Если вы без видимых причин стали есть больше, спать хуже и утомляться быстрее, несмотря на полноценный отдых, то виновницей этого может быть именно «щитовидка».

Ее состояние способно влиять даже на здоровье волос – они могут выпадать. По этой и по другим причинам регулярная профилактика особенно рекомендуется женщинам: щитовидная железа у них болеет намного чаще.

Ставропольцы могут быстро вынести вердикт щитовидной железе – до 31 октября во всех отделениях Лаборатории «Гемотест» стоимость оценки функции щитовидной железы снижена до 690 рублей. Исследование займет всего 1 день.

Акция действует во всех городах присутствия «Гемотеста» в Ставропольском крае: в Ставрополе, Михайловске, Невинномысске, Пятигорске, Кисловодске, Железноводске, Ессентуках, Минеральных Водах, Георгиевске и Новопавловске. Теперь проверить здоровье быстро и качественно можно без отрыва от отдыха в одном из старейших курортных регионов России.

В состав комплекса анализов для оценки функции «щитовидки» входит исследование трех гормонов: T3 свободный, Т4 свободный и ТТГ.

Для проведения анализа у пациента возьмут кровь из вены (взятие биоматериала оплачивается отдельно). Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте www.gemotest.ru или получить по электронной почте. Также пациенты могут подписаться на бесплатное SMS-уведомление.

«Расшифровать» результаты помогут врачи-консультанты «Гемотеста»: достаточно позвонить по номеру 8 (800) 550-13-13 (бесплатный звонок по всей России).