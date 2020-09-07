«Стоять, мусор!»: российский мэр зачитал воспитательный рэп на мотив «Ночного дозора»

Михаил Миненков зачитал воспитательный рэп, чуть не выругался и восхитил пользователей соцсетей. Фото: кадр видео

Мэр Невинномысска Михаил Миненков так и не зарифмовал бранное слово, но зачитал рэп и сделал жителям города предложение, от которого невозможно отказаться. Необычный ролик на мотив песни из фильма «Ночной дозор» приглашает людей на общегородской субботник.

Видео вызвало широкий резонанс и восторженные отзывы в Невинномысске, на Ставрополье и даже за его пределами. По сюжету молодежь отдыхает и тусуется на городских улицах. Но вот беда — в свете фар кружится мусор. Неэстетично!

Ребята решают пожаловаться на проблему строгому «барину» — негласное прозвище Михаила Миненкова среди горожан. Тут же навстречу выходит группа суровых уборщиков в униформе. Среди них особенно выделяется впечатляющая фигура мэра, бывшего десантника и Героя России. Неожиданно политик зачитывает рэп:

— Ладно, все понял, не ожидал я подвоха: барин так барин, что тоже неплохо. Лясы точить — не вагоны грузить, но под лежачий камень ничего не подложить. Вилы, лопаты взяли все в руки, будем учиться культуре... — после мхатовской паузы Михаил Миненков все-таки произносит слово «товарищи».

После такого, очевидно, жителям Невинномысска ничего не остается, как похватать все необходимое. Миненков, тем временем, объявляет войну нечистотам: «Стоять, мусор! Ночной дозор!».

Клип с приглашением на субботник за пару часов стал хитом соцсетей. И не только на Ставрополье! Теперь пропустить общегородской субботник, который, к слову, состоится 12 сентября, вряд ли кто-то решится.

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