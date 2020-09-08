В аварии с пассажирской маршруткой в Кабардино-Балкарии пострадали 12 человек

На месте работают сотрудники МЧС и МВД республики Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кабардино-Балкарии 8 сентября около 8:50 часов на 33-м километре трассы «Прохладный-Баксан-Азау» маршрутка столкнулась с легковушками «Mercedes-Benz» и «Нива».

- «Ваз 2121», двигаясь со стороны города Баксан в сторону города Прохладный, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение автомашиной «ГАЗель». От удара «ГАЗель» продолжила движение и допустила столкновение с автомашиной «Mercedes», - прокомментировали «КП-Северный Кавказ» в МВД КБР.

С места ДТП

«ГАЗель» в результате ДТП серьезно повреждена. Экстренные службы сообщают о 15 пострадавших. Из них 14 — пришлось госпитализировать в больницу города Баксан. Еще одного — увезли в Республиканскую клиническую больницу Нальчика. В полиции сообщают о 12 пострадавших. Как уточнили, среди них ребенок. Погибших нет.

- - Со слов водителя «Нивы», он не рассчитал дистанцию до встречного транспорта, когда совершал манёвр обгона, - добавили в МВД КБР.

На месте работают сотрудники МВД и МЧС республики.

- По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, - сказали «КП-Северный Кавказ» в УГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии.