Самые низкие заработки зафиксированы в КЧР, Чечне и Дагестане

Лучше» всего, если можно применить это слово в этой ситуации, в СКФО со средней зарплатой дела обстоят в Ставропольском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Речь идёт о номинальной среднемесячной заработной плате в регионах России по всем обследуемым видам экономической деятельности согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.

По России самые низкие заработки в первом полугодии 2020 года зафиксированы в Ивановской области (27,6 тыс.), Алтайском крае (28,7 тыс.). Далее следуют республики Северного Кавказа. В Карачаево-Черкессии средняя зарплата местного жителя – 28760 рублей, в Чечне 28,917 рублей.

В Дагестане в среднем получают 29309 рублей, в Кабардино-Балкарии – 29413, в Ингушетии – 29719. А в Республике Северная Осетия-Алания – 29889 рублей.

Лучше» всего, если можно применить это слово в этой ситуации, в СКФО со средней зарплатой дела обстоят в Ставропольском крае. Там жители получают в среднем 40642 рубля.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье подорожали за неделю - белокачанная капуста, говядина, чёрный байховый чай, подсолнечное масло, сахар, неразделанная мороженая рыба, сливочное масло и вермишель.

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