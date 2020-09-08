Здание разворотило взрывом: три человека погибли на заводе стройматериалов в Ингушетии

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В Ингушетии взрыв разворотил завод по производству строительных пеплоблоков. Инцидент произошел около 18:30 в небольшом селе Экажево. Местные жители сообщают о гибели трех рабочих, ведется разбор завалов.

В официальном отчете МЧС взрыв характеризуется как «хлопок газо-воздушной смеси». Причины происшествия пока неизвестны. Однако, судя по отзывам очевидцев в соцсетях и видео, здание небольшого сельского завода частично разрушено.

Несмотря на то, что после взрыва не начался пожар, находившиеся в здании рабочие скончались под завалами. Местные жители сообщают о гибели Мусы и Мохьмада Экажевых, а также Али Гагиева.

На месте проишествия продолжают работать аварийно-спасательные службы, медики и правоохранители. Им предстоит выяснить причину хлопка и разобраться, соблюдались ли на предприятии меры безопасности.