Здание разворотило взрывом: три человека погибли на заводе стройматериалов в Ингушетии

Фото: кадр видео
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
В Ингушетии взрыв разворотил завод по производству строительных пеплоблоков. Инцидент произошел около 18:30 в небольшом селе Экажево. Местные жители сообщают о гибели трех рабочих, ведется разбор завалов.
В официальном отчете МЧС взрыв характеризуется как «хлопок газо-воздушной смеси». Причины происшествия пока неизвестны. Однако, судя по отзывам очевидцев в соцсетях и видео, здание небольшого сельского завода частично разрушено.
Несмотря на то, что после взрыва не начался пожар, находившиеся в здании рабочие скончались под завалами. Местные жители сообщают о гибели Мусы и Мохьмада Экажевых, а также Али Гагиева.
На месте проишествия продолжают работать аварийно-спасательные службы, медики и правоохранители. Им предстоит выяснить причину хлопка и разобраться, соблюдались ли на предприятии меры безопасности.