Из чудовища — в красавицу: невероятное преображение собаки, победившей рак

Знакомьтесь, это счастливчик Кузя! Фото: takeakitty

«Бородач» Кузя — счастливчик, хотя настрадался сверх возможного. В Минеральных Водах пес потерял хозяйку — забрала болезнь, с ней и дом. Став беспризорником, Кузя тоже заболел — да так сильно, что стал походить на «Квазимодо». Это был рак.

Таким Кузю нашли. Фото: yana_help_animals

«Шансы единичны, никчемно малы», - сожалели волонтеры. А Кузя боль стоически терпел, не просил жалости. Несмотря на гигантскую опухоль, пес радостно вилял хвостом и заигрывал с девчатами. Потому-то не могли они его бросить. Такой тяги к жизни, признаются, еще не видели.

На везение Кузи его «заочно» еще до встречи полюбила волонтер Елизавета Болкова из Москвы. Эта волшебница даже самых безнадежных животных превращает в счастливых домашних хвостиков — Кузя не стал исключением. Но тогда малыш практически не спал, не ел и дышал, из-за опухоли размером с гандбольный мяч, только через пасть. В Москве ветеринары диагностировали «венсаркому». Новость подарила большие шансы на спасение, потому что этот вид рака неплохо поддаётся химии.

В тот же месяц прогресс был налицо — через два курса терапии шишка сильно уменьшилась, и Кузя зажил полноценно.

Все с замиранием сердца наблюдали, как жизнь побеждает. Через 5 курсов химии пес окончательно выиграл эту войну.

Кузя в рекордные сроки стал жизнерадостным красивым псом. Фото: takeakitty

- Цитология пришла чистой! Раковые клетки не обнаружены! – счастлива Елизавета. - Наш жизнерадостный лучезарный мальчик с человеческими глазами готов отправиться домой!

Волонтер признается, что в первую встречу хотела «хоть чуточку скрасить жизнь парню», но, как видим, судьба припасла свои планы. Сегодня ни намека на «Квазимодо». Смотрите, это самый здоровый и лучезарный пес — таких еще поискать. Хотите забрать красавчика — свяжитесь с волонтерами в Москве.