"Они ушли, а меня оставили": запертый учителем первоклассник вышел из окна школы

Инцидент поделил не только класс, но и весь город на два лагеря. Иллюстративное фото Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Ваня из Прохладного (Кабардино-Балкария) в сентябре пошел в первый класс. Мальчику все в гимназии № 2 казалось еще таким большим и пугающим. И это чуть не погубило его.

3 сентября последним уроком стояла физкультура. Дети переодевались в кабинете, но перемена уже закончилась - пора на урок. Учительница стала торопить ребят. Впопыхах она вывела их в коридор и, закрыв кабинет, пошла с ними на улицу. А там, под партой, остался тот самый Ваня. Когда учительница впервые поторопила школьников - он испугался и спрятался.

Когда ребенок очнулся, в классе никого не было. Никто не слышал его криков и стуков в дверь.

- Я сильно перепугался. Подумал, что они ушли домой, а меня оставили одного, - вспоминает объяснение Вани его мама Оксана Юрченко. - Я посмотрел в окно, и там тоже никого. Я испугался, выкинул свои вещи в окно, а потом прыгнул сам. Хотел домой!

Приземлился мальчик неудачно. Как итог, сломал тазобедренный сустав. Сейчас он в больнице.

Ситуация поделила маленький городок Прохладный надвое. Одни поддерживают Оксану, которая хочет увольнения педагога, а другие занимают позицию школы - говорят, в учреждении не хватает учителей начальных классов. Если сотрудника уволят - класс расформируют и детей отправят в другие школы. А родители остальных детей этого не хотят - поэтому выступают за учителя.

Руководство школы отказалось комментировать корреспонденту "КП-Северный Кавказ" ЧП. Там только отметили, что идет служебная проверка, по итогам которой вынесут решение.