Ставропольский край и республику Дагестан свяжет 400 км энерготранзита

Фото: Ирина Симонова.

Данный транзит имеет очень большое значение для территорий с общей численностью населения 6 млн человек. 70% потребности Дагестана в электроэнергии обеспечивают ГЭС, которые зависимы от времени года и уровня воды. Дефицит электроэнергии в периоды снижения уровни воды покрывается за счёт перетоков мощности от объектов генерации Ставропольского края и Ростовской АЭС. А во время паводкового периода электроэнергия из Дагестана поставляется в соседние субъекты России, включая Ставрополье.

На линии электропередач будет смонтировано более 4000 ограничителей перенапряжения. С учётом того, что для Северного Кавказа характерен продолжительный грозовой период – около восьми месяцев в году – установка такого оборудования повысит надёжность энерготранзита. Также будут перенесены опоры и укреплены фундаменты ЛЭП в зонах затопления рек Терек и Сулак.