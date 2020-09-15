ВТБ: жители СКФО сократили покупки за рубежом на треть

Турция - по-прежнему одно из самых популярных направлений у наших туристов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Летом 2020 года клиенты ВТБ в СКФО совершили за рубежом свыше 21 тыс. транзакций, на 38% уменьшив число трат по сравнению с прошлым сезоном. Почти половина транзакций (43%) пришлась на топ-10 стран, где количество покупок превысило 9 тыс. и сократилось в 2,4 раза.

Самыми популярными направлениями у населения Северного Кавказа в этом году стали США, Италия и Турция. Всего летом 2020 года владельцы карт ВТБ в округе потратили за границей 46 млн руб., что в 4 раза ниже, чем в июне-августе 2019 года.

В странах первой десятки объем их покупок в этом сезоне составил порядка 33 млн рублей (снижение на 76%). Топ-10 стран по тратам региональных клиентов ВТБ этим летом возглавили США, Италия и Турция (в 2019 году они также входили в тройку лидеров, но на первой строчке была Италия, а США замыкали список). На четвертое место поднялась Великобритания, на пятом оказалась Греция. Также в рейтинг этим летом вошли Франция, Испания, Германия. Закрывают десятку популярных направлений, как и в прошлом году, Кипр и Беларусь.

Топ-10 стран по объему транзакций (среди клиентов ВТБ в СКФО) летом 2020 года: США - 6,8 млн руб., Италия - 6,4 млн руб. Турция - 5,5 млн руб., Великобритания - 4,9 млн руб., Греция - 2,9 млн руб., Франция - 1,44 млн руб., Испания - 1,43 млн руб., Германия - 1,3 млн руб., Кипр - 1,1 млн руб., Беларусь - 0,8 млн руб.

Объем транзакций региональных клиентов ВТБ в Турции, которая первой открыла для россиян свои границы, в августе вырос в 2,5 раза по сравнению с июнем. Увеличился объем расходных операций в августе и в других странах: в 3 раза - на Кипре, в 2,3 раза - в Испании, в 1,4 раза - в Италии.

Наименее значительно снизились затраты жителей округа за рубежом в топ-10 стран по объему транзакций на АЗС - всего на 33%, в супермаркетах - на 64% от аналогичного показателя прошлого года.

Наиболее заметно - на 85% - из-за карантина упали расходы на экскурсионные бюро, на 88% меньше средств потратили на аренду автомобилей. Также клиенты ВТБ не всегда отказывали себе в возможности провести время в барах и ресторанах (объем трат – 20% от прошлогоднего), обновить гардероб (20%), а вот посещать кино, театры и концерты за границей не спешили - этот сегмент «просел» на 99%. При этом владельцы карт ВТБ в округе продолжали путешествовать: объем трат на железнодорожные и авиабилеты в топ-10 стран составил 38% от прошлогоднего, на гостиницы - 26%.

- Количество транзакций за рубежом в этом году значительно уменьшилось из-за ограничений, но с каждым месяцем разрыв с прошлогодними показателями сокращался. В целом сегмент международных путешествий летом прогнозируемо показал серьезный спад, и значительная часть наших соотечественников отдохнула на территории России. Бесспорно, нынешнее лето продемонстрировало высокий потенциал внутреннего туризма, и мы надеемся, что сограждане продолжат активные путешествия по стране, - комментирует Ксения Андреева, руководитель управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.

Напомним, во второй половине лета траты жителей России на путешествия по стране выросли в 1,5 раза (до 9,5 млрд рублей) и достигли уровня прошлого года. По подсчетам эквайрингового бизнеса ВТБ, в августе расходы россиян на популярных внутренних направлениях показали прирост в 2% к августу 2019 года.

Самый динамичный рост туристической активности зафиксирован в Краснодарском крае: расходы россиян на путешествия, рестораны и развлечения здесь выросли этим летом на 46%. Однако по объему туристических расходов по-прежнему лидирует столица.