В Ставропольском филиале РАНХиГС первокурсников посвятили в студенты

Фото: пресс-служба вуза

Посвящение проходило в форме квеста. На территории Таманского леса был разбит импровизированный форт. Команды первокурсников состязались в испытаниях физической и интеллектуальной направленности.

Победителем стала команда «Blackbirt» которой быстрее других удалось добыть 7 ключей, открывающих ворота Сокровищницы знаний, отгадать ключевое слово, загаданное организаторами, и заполучить победный сундук таинственного форта.

-Уверен, что посвящение в студенты останется в памяти у всех первокурсников, как нечто воплощающее атмосферу беспечной юности и студенческой дружбы, - прокомментировал капитан победившей команды Владимир Айрапетян.

-Нет времени прекрасней, чем студенческая пора. Сегодня вам предстоит знакомство друг с другом, присоединение к студенческому сообществу. Я надеюсь, что вы в полной мере воспользуетесь теми возможностями, которые предоставляет вам Ставропольский филиал РАНХиГС. Именно неформальное общение позволяет максимально полно раскрыть потенциал каждого студента, сформировать чувство единого коллектива, - отметил Юрий Васильев, директор Ставропольского филиала РАНХиГС.