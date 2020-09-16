«Я согласен сесть за убийство этого урода»: на Кавказе ищут автора видео с избиением и удушением младенца

Фото: кадры видео Фото: СОЦСЕТИ

Прокуратура Чеченской Республики и МВД Дагестана ведут поиски автора скандального видео, распространенного в местном сегменте социальных сетей. На его кадрах неизвестный беспощадно избивает, душит и таскает за волосы младенца. Задыхающийся грудничок смотрит на мучителя глазами, полными боли и непонимания. И из последних сил пытается закрыться от града ударов.

Ролик не оставил равнодушным буквально никого. Такого отношения к детям на Кавказе простить не могут. Люди требуют найти изувера, а особо активные пытаются разыскать его самостоятельно. И открыто заявляют о готовности совершить самосуд.

— Я согласен сесть в тюрьму за убийство этого урода, — пишет один из пользователей, тут же получающий широкую поддержку и множество «лайков». — Такие люди не должны существовать. Никто не смеет делать такое с беззащитным младенцем.

Женщин видео заставляет плакать. А силовиков — предпринимать все возможные меры для поиски изувера. Прокуратура Чеченской Республики ведет проверку инцидента, пытаясь найти мучителя, МВД Дагестана обратилось за помощью к жителям республики в надежде, что кто-то узнает грудничка. Однако все попытки оказались тщетными.

— На данный момент у нас имеется информация о том, что инцидент, вероятнее всего, произошел за пределами республики и даже Российской Федерации, — сообщил «КП - Северный Кавказ» собеседник из ГУ МВД Дагестана.

«КП» провела собственное расследование и нам удалось узнать подробности истории. По словам общественников, резонансный ролик снят в Сирии, где грудничка намеренно похитили и мучили, чтобы получить выкуп.

— Все это происходило в Сирии 2 или 3 месяца назад. Там похитили двухлетнего ребенка, а потом начали присылать родителям видео с издевательствами над малышом, — сообщает руководитель благотворительного фонда «Вместе поможем детям» Татьяна Осадчая. — Похитители требовали денег, иначе издевательства будут продолжаться. Поиски длились в районе 3 недель. В итоге похитительницу нашли, её ждет суд. Ребенок, к большому счастью, не получил серьезных повреждений. Его вернули родителям, сейчас он находится в безопасности.

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