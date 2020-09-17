В Ставропольском филиале РАНХиГС обсудили перспективы развития региональных площадок чемпионатов Президентской Академии

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Ежегодно в рамках филиальной сети РАНХиГС проходит целый ряд конкурсов и чемпионатов, направленных на развитие деловых компетенций учащихся, взаимодействие Академии и потенциальных работодателей и внедрения успешных инновационных образовательных методов и практик в процесс обучения.

Инициаторами чемпионатов выступает Институторганизационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС.

Директор института Шоптенко Вячеслав навстрече с профессорско-преподавательским составом и студентами Ставропольского филиалаРАНХиГСобсудили перспективы развития региональных площадок чемпионатов Президентской Академии.

«Основная задача расширить вовлеченность региональных филиалов в данных проектах, а также сделать структурные подразделения Академии в регионах опорными пунктами проведения крупных мероприятий национального масштаба», - отметил Вячеслав Шоптенко.

Директор Ставропольского филиала РАНХиГС Юрий Васильев отметил готовность филиала к новым вызовам и поставленным задачам.

- Наши трудовые и материальные ресурсы вполне способны реализовать амбициозные проекты, формируемыеПрезидентской Академией. Филиал ежегодно увеличивает количество участников общеакадемических мероприятий, успешно представляя и защищая свои проекты. В дальнейшем мы планируем наращивать региональное сотрудничество с другими учебными заведения, вовлекая в региональные отборочные туры всероссийских чемпионатов. Наша задача, как образовательного учреждения, выпускать не только высоко подготовленных специалистов с обширной теоретической базой, но и предоставить студентам практические навыки принятия комплексных и сбалансированных решений, - отметил Юрий Васильевдиректор Ставропольского филиала РАНХиГС.