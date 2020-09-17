В Ставропольском филиале РАНХиГС обсудили ключевые реформы контрольно-надзорной деятельности

Фото: пресс-служба вуза

В Ставропольском филиале РАНХиГС закончилось обучение по программе повышения квалификации «Основные направления реформы контрольной и надзорной деятельности». Обучение проводилось в рамках Государственного контракта, заключенного с Правительством Ставропольского края. Слушателями программы являлись государственные гражданские служащие края.

Актуальность программы обусловлена тем, что 31 июля Президент Российской Федерации подписал масштабный закон, который изменит правила государственного и муниципального контроля (надзора).

Главные задачи поправок: сместить акцент с проведения проверок на профилактику нарушений и предоставить компаниям и индивидуальным предпринимателям больше гарантий при взаимодействии с органами власти.Большинство положений реформы будет действовать с 1 июля 2021 года.

-В ходе учебных занятий, проводимых в форме дискуссий, круглых столов слушатели смогли не только изучить ключевые инструменты реформы контрольно-надзорной деятельности, но и попрактиковаться в выполнении кейсовых заданий, - прокомментировала доцент Ставропольского филиала РАНХиГС Минина Анна.