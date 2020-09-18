На Ставрополье предъявлено обвинение подростку, насмерть сбившему школьницу

Специалисты проводят ряд экспертиз, одна из них - генотипоскопическая, чтобы доказать, что в машине был Алексей Гуденко

На Ставрополье предъявили обвинение 16-летнему жителю села Кочубеевское Алексею Гуденко. Парень насмерть сбил девочку во время уличной гонки. Ему вменяют ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Напомним, трагедия произошла 13 августа на выезде из села Кочубеевского. На кадрах видно, что обвиняемый, желая обогнать друга по парковочной зоне, насмерть сбивает 15-летнюю школьницу Софью. Потом Алексей выбежал из машины и в страхе удрал с места ДТП. Около тела девочки остались его родственники и друзья семьи. Парень не скрылся от следствия - его задержали в тот же день.

Ситуация вызвала отклик среди жителей Кочубеевского. Вечером 13 августа более 300 человек собрались у здания ЦУМ (до администрации - около 150 метров) и стали требовать суда над виновным. Звучал лозунг "Выселяй!", адресованный цыганской общине.

Алексей Гуденко. В школе известен как хулиганистый парень Фото: СОЦСЕТИ

Софья. На момент смерти ей было 15 лет Фото: СОЦСЕТИ

- За неделю до аварии произошло не одно, а два изнасилования с их участием. Одну женщину изнасиловали на площади, другую - в магазине, - рассказал житель села корреспонденту "КП". - Люди требовали одного - безопасности для себя и своих детей. Собралась-то не только молодежь, но и люди семейные. И последние были наиболее активными.

С пониманием к протесту отнесся губернатор Владимир Владимиров, который взял ситуацию с аварией на контроль и обещал людям честный суд. Дело передали из районного отдела в краевой.

- 16-летний житель села обвиняется в совершении преступления, предусмотренного по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). [...] Расследование уголовного дела осуществляется следственной группой из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. Ход следствия по уголовному делу руководитель следственного управления СК России по Ставропольскому краю Игорь Иванов взял на личный контроль, его расследование продолжается, - сказано в сообщении СКР.

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