Бывший мэр Пятигорска стал фигурантом третьего уголовного дела

Фото: пресс-служба администрации Пятигорска

Правоохранители возбудили третье уголовное дело о превышении должностных полномочий против экс-главы Пятигорска Льва Травнева. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По данным ведомства, Травнев подписал в сентябре 2011 года незаконное постановление администрации Пятигорска о разрешении строительства автозаправки в пределах второй зоны горно-санитарной охраны.

- Это было сделано «в нарушение действующего природоохранного законодательства, за пределом предоставленных ему полномочий», - говорится в сообщении.

В результате противоправной деятельности были существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства на использование земельного участка в лечебно-профилактических целях города-курорта федерального значения

Лев Травнев арестован по ранее возбужденным уголовным делам о превышении полномочий.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье арестован бывший мэр Пятигорска Лев Травнев, который на время введения карантина из-за пандемии COVID-19 сменил Андрея Скрипника, но сам вскоре покинул пост. Сперва сообщили, что из-за болезни. Затем пришла новость о его задержании по подозрению в превышении должностных полномочий.

На время разбирательств пятигорский суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Обо всем сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СКФО.

По версии правоохранителей, Лев Травнев подписал документ о выдаче участка земли под строительство магазина в горно-санитарной охраняемой зоне, где строительство не связанных с развитием курорта объектов категорически запрещено.