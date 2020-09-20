«Пяткой в нос!»: боец ММА нокаутировал соперника, лежа на спине

Скрин-фото: видео ACA MMA

В Москве прошел турнир по смешанным единоборствам АСА 111. За раз провели 14 боев — самый зрелищный между 29-летним Лом-Али Нальгиевым из Назрани и 31-летним Иманали Гамзатхановым из Дагестана в легком весе. Ингушский боец сделал практически невозможное, уничтожив соперника, лежа на лопатках.

Начался поединок с уверенных ударов Нальгиева в стойке — Гамзатханов блокировал атаки. К концу второй минуты боец из Дагестана провел отличный тейкдаун, но не воспользовался хорошей позицией. Нальгиев почти поймал соперника в треугольник. Но выигрышным стал его дальнейший удар ногой из положения лежа. «Пяткой в нос!» - восхищаются земляки спортсмена. Гамзатханов ушел в глубокий нокаут, получив ещё один ап-кик перед падением.

Блестящая победа Лом-Али! Зрители и судьи были в восторге.

- Заявка на бонус за лучший нокаут! – комментируют в АСА ММА.

Считается большой редкостью, когда ап-кик приводит к нокауту. Причем, не только в России, но даже за океаном такие удачные удары можно пересчитать по пальцам.

Кстати, Нальгиев — чемпион Европы по панкратиону, обладатель кубка Европы по тому же виду спорта, чемпион России по Кудо и ЮФО — по рукопашному бою. Боец провел 27 поединков: 19 побед и 8 поражений.