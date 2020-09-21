Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 21 сентября

Число больных продолжает расти
Фото: Иван МАКЕЕВ
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 21 сентября. Рассказываем, как за последние сутки изменилась ситуация с коронавирусом в регионе. Основываясь на данных местного управления Роспотребнадзора, публикуем количество новых случаев заражения, выздоровления и смертей пациентов с COVID-19 в городских округах и районах Ставрополья.
1. Ставрополь - 2560 случаев, 2080 выздоровевших, 97 смертей;
2. Пятигорск - 848 случаев, 759 выздоровевших, 12 смертей;
3. Буденновский район - 824 случая, 351 выздоровевший, 13 смертей;
4. Георгиевский горокруг - 686 случаев, 497 выздоровевших, 18 смертей;
5. Кисловодск - 677 случаев, 556 выздоровевших, пять смертей;
6. Нефтекумский горокруг - 583 случая, 372 выздоровевших, 16 смертей;
7. Шпаковский район - 570 случаев, 233 выздоровевших, 15 смертей;
8. Петровский район - 509 случаев, 412 выздоровевших, девять смертей;
9. Минераловодский горокруг - 489 случаев, 322 выздоровевших, 15 смертей;
10. Невинномысск - 496 случаев, 425 выздоровевших, шесть смертей;
11. Благодарненский горокруг - 470 случаев, 299 выздоровевших, пять смертей;
12. Ессентуки - 464 случая, 370 выздоровевших, 10 смертей;
13. Кочубеевский район - 449 случаев, 362 выздоровевших, семь смертей;
14. Ипатовский горокруг - 405 случаев, 189 выздоровевших, шесть смертей;
15. Предгорный район - 408 случаев, 269 выздоровевших, пять смертей;
16. Изобильненский район - 402 случая, 332 выздоровевших, пять смертей;
17. Арзгирский район - 366 случаев, 257 выздоровевших, одна смерть;
18. Левокумский район - 308 случаев, 215 выздоровевших, семь смертей;
19. Советский горокруг - 289 случаев, 235 выздоровевших, смертей нет;
20. Курский район - 285 случаев, 73 выздоровевших, три смерти;
21. Труновский район - 268 случаев, 133 выздоровевших, две смерти;
22. Туркменский район - 257 случаев, 173 выздоровевших, две смерти;
23. Железноводск - 223 случая, 105 выздоровевших, три смерти;
24. Красногвардейский район - 215 случаев, 49 выздоровевших, смертей нет;
25. Грачевский район - 205 случаев, 154 выздоровевших, смертей нет;
26. Апанасенковский район - 192 случая, 172 выздоровевших, одна смерть;
27. Новоселицкий район - 191 случай, 145 выздоровевших, четыре смерти;
28. Кировский горокруг - 177 случаев, 145 выздоровевших, четыре смерти;
29. Степновский район - 174 случая, 89 выздоровевших, одна смерть;
30. Новоалександровский горокруг - 140 случаев, 61 выздоровевший, четыре смерти;
31. Александровский район - 127 случаев, 104 выздоровевших, три смерти;
32. Андроповский район - 85 случаев, 72 выздоровевших, три смерти;
33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что на утро 21 сентября в Ставропольском крае коронавирус выявили у 14629 жителей. А 10 283 пациентов уже победили болезнь. 292 больных, к сожалению, умерли.