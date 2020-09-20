Постпред Ингушетии при президенте неожиданно ушел в отставку

Алаудин Боков Фото: Постоянное представительство Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации

Алаудин Боков, назначенный всего семь месяцев назад постоянным представителем Республики Ингушетия при президенте России, неожиданно ушел в отставку. В пресс-службе главы региона пояснили: «По своему желанию».

Как уточняют в пресс-службе постпредства, исполнять обязанности постпреда Ингушетии при президенте будет первый заместитель Дина Ростова.

Ранее Алаудин Боков руководил управлением федеральной налоговой службы России по Ингушетии и занимался бизнесом.