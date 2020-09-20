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Политика

Постпред Ингушетии при президенте неожиданно ушел в отставку

В республике прокомментировали смену постоянного представителя
Евгения СОКОРЕВАЕвгения СОКОРЕВА
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Алаудин Боков Фото: Постоянное представительство Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации

Алаудин Боков Фото: Постоянное представительство Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации

Алаудин Боков, назначенный всего семь месяцев назад постоянным представителем Республики Ингушетия при президенте России, неожиданно ушел в отставку. В пресс-службе главы региона пояснили: «По своему желанию».

Как уточняют в пресс-службе постпредства, исполнять обязанности постпреда Ингушетии при президенте будет первый заместитель Дина Ростова.

Ранее Алаудин Боков руководил управлением федеральной налоговой службы России по Ингушетии и занимался бизнесом.

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