Не коснется солнце: как не «напортачить» с уровнем витамина D

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Наступившая осень вновь заставила россиян задуматься о последствиях нехватки солнца, и дело не только в красивом загаре – речь идет о нехватке «солнечного» витамина D. От этого не застрахованы даже жители курортных городов – виной тому избыточная защита от солнца как в виде одежды, так и в виде солнцезащитных кремов.

Человек получает витамин D двумя путями: из пищи и при попадании на кожу ультрафиолетового излучения. Витамин D необходим для хорошего состояния костей и мышц – он помогает кальцию и фосфору, «строительному материалу» нашего организма, всасываться в тонком кишечнике.

Также витамин D используют лейкоциты – белые клетки крови, которые борются с внутренними и внешними угрозами: раковыми клетками, вирусами и бактериями. Даже минимальное снижение его уровня приводит к тому, что иммунная защита ослабевает.

Избыток витамина D ничуть не лучше недостатка. Камни в почках, боль в мышцах и суставах, эмоциональная нестабильность, депрессия, вымывание кальция из костей – лишь небольшая часть списка.

Вопреки распространенному мнению, иногда прием витаминов делает ситуацию хуже – в некоторых случаях ваш организм просто не доставляет их до «адресата». По этой причине сначала рекомендуется проверить уровень витамина D, желательно – несколько раз, через одинаковые промежутки времени.

До 31 октября в отделениях Лаборатории «Гемотест» в Ставропольском крае стоимость исследования на витамин D суммарный снижена до 1290 рублей. Исследование займет всего 1 день.

Акция действует во всех городах присутствия «Гемотеста» в Ставропольском крае: в Ставрополе, Михайловске, Невинномысске, Пятигорске, Кисловодске, Железноводске, Ессентуках, Минеральных Водах, Георгиевске и Новопавловске.

Для проведения анализа у пациента возьмут кровь из вены (взятие биоматериала оплачивается отдельно). Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте www.gemotest.ru или получить по электронной почте. Также пациенты могут подписаться на бесплатное SMS-уведомление.

«Расшифровать» результаты помогут врачи-консультанты «Гемотеста»: достаточно позвонить по номеру 8 (800) 550-13-13 (бесплатный звонок по всей России).